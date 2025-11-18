Bombazo en River: Gallardo llamó a un delantero por el que su club pagó 13 millones de dólares en 2024
River busca el regreso de un delantero que juega en Rusia. Ya hubo una comunicación clave de la mano derecha de Gallardo y la respuesta afirmativa del jugador.
A pesar de que todavía está en juego el torneo Clausura y River afrontará los octavos de final frente a Racing, en el Millonario ya piensan en el rearmado del plantel de cara a la temporada 2026. Por esa razón, ya puso en marcha el operativo mercado de pases para sumar futbolistas de jerarquía en puestos determinados.
Según comentó el periodista Germán García Grova, en TyC Sports, la dirigencia riverplatense ya inició gestiones para repatriar a uno de los delanteros argentinos con mejor proyección en el último tiempo: Luciano Gondou.
Luciano Gondou, el '9' que quiere River para reforzar su ataque en 2026
Mariano Barnao, la mano derecha de Marcelo Gallardo, se comunicó directamente con el atacante para sondear su interés en sumarse al club. Ante la pregunta de si le interesaba la propuesta, el ex Sarmiento de Junín dio un rotundo "sí". Si bien en principio la oferta fue sólo verbal, y se especula con un posible préstamo ante la falta de minutos en Rusia, ahora se espera que el club de Núñez formalice la negociación, teniendo en cuenta que Gondou también maneja una propuesta del CSKA de Rusia.
El paso fugaz de Luciano Gondou por River
La historia de Gondou con River tiene un capítulo previo. En 2019, el Millonario lo incorporó a préstamo desde Sarmiento para reforzar la Reserva y la Copa Libertadores Sub 20, pero tras un año, el club decidió no ejecutar la opción de compra y volvió al club de Junín.
Lejos de estancarse, el delantero oriundo de Rufino se consolidó como una pieza clave en el Kiwi, donde logró el ascenso a Primera División a principios de 2021. Ya en la máxima categoría, su asentamiento como goleador llamó la atención de Argentinos Juniors, quien a mediados de 2023 no dudó en pagar 3.5 millones de dólares por el 80% de su pase, sumándolo incluso para los octavos de final de la Copa Libertadores de ese año.
El paso de Gondou por el Bicho de La Paternal fue meteórico. En ese semestre inicial, anotó nueve goles en 14 partidos y fue el segundo máximo artillero del certamen. Su racha de buen rendimiento no se detuvo, lo que le valió la convocatoria de Javier Mascherano para el Preolímpico Sub-23 en enero de 2024, donde consiguió el boleto a los Juegos Olímpicos de París. Fue precisamente tras su participación en los JJ.OO. que el Zenit de San Petersburgo lo compró a mediados de 2024 en una transferencia millonaria de 13 millones de dólares por el 100% de su ficha.
El complicado presente del lungo delantero del Zenit
A pesar de su exitoso pase al Zenit de San Petersburgo (13 millones de dólares), la situación de Luciano Gondou en Rusia se ha complicado. Tras una buena primera temporada (10 goles en 23 partidos), en la campaña actual el delantero perdió la continuidad y está relegado por el entrenador. Ha anotado solo dos goles en 20 partidos y ha sido mayoritariamente suplente, completando los 90 minutos solo dos veces. Esta falta de minutos es la principal razón por la que Gondou está considerando marcharse del club ruso en el mercado de pases de enero.