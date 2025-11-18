Bombazo en River: Gallardo llamó a un delantero por el que su club pagó 13 millones de dólares en 2024

River busca el regreso de un delantero que juega en Rusia. Ya hubo una comunicación clave de la mano derecha de Gallardo y la respuesta afirmativa del jugador.

A pesar de que todavía está en juego el torneo Clausura y River afrontará los octavos de final frente a Racing, en el Millonario ya piensan en el rearmado del plantel de cara a la temporada 2026. Por esa razón, ya puso en marcha el operativo mercado de pases para sumar futbolistas de jerarquía en puestos determinados.

Según comentó el periodista Germán García Grova, en TyC Sports, la dirigencia riverplatense ya inició gestiones para repatriar a uno de los delanteros argentinos con mejor proyección en el último tiempo: Luciano Gondou.

Luciano Gondou, el '9' que quiere River para reforzar su ataque en 2026 Mariano Barnao, la mano derecha de Marcelo Gallardo, se comunicó directamente con el atacante para sondear su interés en sumarse al club. Ante la pregunta de si le interesaba la propuesta, el ex Sarmiento de Junín dio un rotundo "sí". Si bien en principio la oferta fue sólo verbal, y se especula con un posible préstamo ante la falta de minutos en Rusia, ahora se espera que el club de Núñez formalice la negociación, teniendo en cuenta que Gondou también maneja una propuesta del CSKA de Rusia.

Luciano Gondou Luciano Gondou, delantero de Zenit, fue descartado por River en 2019 y tras los Juegos Olímpicos de París, Zenit lo compró en $13 millones de dólares. @lucianogondou El paso fugaz de Luciano Gondou por River La historia de Gondou con River tiene un capítulo previo. En 2019, el Millonario lo incorporó a préstamo desde Sarmiento para reforzar la Reserva y la Copa Libertadores Sub 20, pero tras un año, el club decidió no ejecutar la opción de compra y volvió al club de Junín.

Lejos de estancarse, el delantero oriundo de Rufino se consolidó como una pieza clave en el Kiwi, donde logró el ascenso a Primera División a principios de 2021. Ya en la máxima categoría, su asentamiento como goleador llamó la atención de Argentinos Juniors, quien a mediados de 2023 no dudó en pagar 3.5 millones de dólares por el 80% de su pase, sumándolo incluso para los octavos de final de la Copa Libertadores de ese año.