El palazo del presidente de Lanús a Juan Sebastián Verón tras la polémica por el título de Central: "Vota una cosa y dice otra"

Nicola Russo, presidente de Lanús, apuntó contra la Brujita tras el polémico tuit que publicó Estudiantes sobre el trofeo que le otorgaron al Canalla.

El pasado jueves por el mediodía, la AFA protagonizó un nuevo papelón: consagró como campeón de la Liga 2025 a Rosario Central por haber terminado como líder de la tabla anual, el mismo día que se tomó la decisión en Puerto Madero.

Esta noticia que generó mucha polémica y revuelo en las redes sociales a tal punto que Estudiantes salió a cruzar a la AFA y en un comunicado que publicó en su cuenta de X aclaró que ellos “no habían votado a favor de que se le diera el título al Canalla”. Ante ello, llegó la respuesta de Pablo Toviggino tesorero del entre madre del fútbol argentino y ahora quien le tiró un palito al Pincha y a Juan Sebastián Verón fue Nicola Russo.

El palazo del presidente de Lanús a Juan Sebastián Verón El presidente de Lanús habló este viernes por la mañana en diálogo con TyC Sports y cuando le consultaron sobre el título que coronó al conjunto rosarino, fue contundente y respondió: "Digo que estas decisiones, siempre que sean para bien de los clubes, hay que aceptarlas. Todos los clubes salieron a apoyar, salvo a Estudiantes. El problema de Estudiantes... Yo no tengo nada ni con Verón y con Caiella soy amigo. Es un problema que viene de hace años".

El palazo de Nicola Russo a Verón tras la polémica por el título de Central (Créditos: TNT Sports) A su vez, aprovechó y disparó contra el presidente del León: "Yo hacía tres años que no era dirigente, pero ya lo decía antes. Estudiantes vota una cosa en el Comité y Verón dice otra. No por este tema, sino por temas que ya pasaban en mi anterior gestión", añadió.