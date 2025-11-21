La Conmebol designó a un árbitro argentino para la final de la Copa Libertadores: de quién se trata
A una semana de la gran final entre Palmeiras y Flamengo, la Conmebol dio a conocer las autoridades que impartirán justicia y habrá presencia argentina.
El próximo sábado 29 de noviembre a las 17:00 (hora de Argentina) en el Estadio Monumental de Lima, el Flamengo de Filipe Luís se medirá ante el Palmeiras de Abel Ferreira por la gran final de la Copa Libertadores.
Ambos equipos demostraron ser los mejores del certamen y es por ello que se enfrentarán nuevamente en una final, tal como sucedió en 2021 (el Verdao ganó 2-1 y consiguió su tercera estrella). Además, esta final definirá quién de los dos elencos pasará a tener cuatro Copa Libertadores.
Te Podría Interesar
Darío Herrera será el árbitro de la final de la Copa Libertadores
De cara a este compromiso, Conmebol anunció este viernes por la tarde a la terna arbitral y como ocurrió en 2024 con Facundo Tello, otra vez habrá árbitro argentino. En esta ocasión el designado fue Darío Herrera y estará acompañado por Cristian Navarro y José Savorani como asistentes, mientras que Maximiliano Ramírez fue designado como cuarto árbitro.
Además, el VAR también tendrá presencia albiceleste, con Héctor Paletta a cargo del videoarbitraje (VAR) y Jorge Baliño estará en el AVAR.
Con 40 años, Darío Herrera reúne más de diez temporadas en la élite del fútbol argentino y posee además una década de experiencia internacional en competencias de la Conmebol, en las que participó en Eliminatorias Sudamericanas, Copa América, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.