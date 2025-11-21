Conmebol le impuso una durísima sanción a Racing por el recibimiento ante Flamengo

Conmebol penalizó a Racing por el uso de pirotecnia y por un “grave hecho de racismo” en el duelo copero.

A pocos días de recibir a River en el Cilindro por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Racing atraviesa un nuevo contratiempo disciplinario. La decisión llega justo después de que se levantara la sanción de Aprevide por el recibimiento ante Flamengo, que obligó a disputar a puertas cerradas el reciente encuentro frente a Defensa y Justicia.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció la resolución de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que vuelve a impactar de lleno en la planificación del club.

El impresionante recibimiento para Racing en el Cilindro El impresionante recibimiento para Racing en el Cilindro ESPN La sanción de Conmebol se debe al uso indebido de pirotecnia y a un “grave hecho de racismo” registrado en el partido frente al conjunto brasileño. Como consecuencia, La Academia deberá disputar sus próximos tres compromisos internacionales sin público y un cuarto encuentro con aforo reducido. Además, la institución tendrá que abonar una multa cercana a los 200 mil dólares.

Antecedentes y reincidencia No es la primera vez que Racing enfrenta castigos por su comportamiento en las tribunas. En las semifinales de 2024, cuando enfrentó a Corinthians, había realizado un recibimiento con bengalas y fuegos artificiales que derivó en una sanción de un partido a puertas cerradas. Esa pena fue cumplida en la primera fecha de la fase de grupos de la actual Copa Libertadores, en la caída por 2-1 ante Atlético Bucaramanga.

Debido a estos antecedentes, la nueva resolución de Conmebol es más estricta, al considerar a Racing un club reincidente en este tipo de infracciones.