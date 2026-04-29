Bruno Zuculini explotó tras el empate de Racing en Venezuela y dejó una frase durísima: "Sensaciones de m..."

El volante no ocultó su bronca por el resultado de Racing y fue tajante con el presente del equipo.

Racing Club igualó 1-1 ante Caracas FC y complicó su panorama en la Copa Sudamericana, pero lo más fuerte llegó después del partido, con la palabra caliente de Bruno Zuculini.

El mediocampista no dio vueltas y fue directo: "Sensaciones de mierda. Son unas sensaciones de mierda, porque porque teníamos la validación de ganar, se nos acotan los partidos, y teníamos un partido que estaba controlado, que lo estábamos ganando bien. Tuvimos un penal a favor también, y es una lástima, una lástima".

En esa misma línea, el referente del plantel hizo una fuerte autocrítica puertas adentro: "Tenemos la la autocrítica, primero que nada. Hace la autocrítica es responsabilidad totalmente nuestra del grupo de jugadores que que integramos el equipo, que son los que entramos en la cancha. El cuerpo técnico nos brinda todas las herramientas para ganar".

Zuculini dejó una frase durísima tras el empate de Racing en Venezuela Bruno Zuculini muy caliente tras el empate de Racing Bruno Zuculini muy caliente tras el empate de Racing. ESPN

Además, dejó en claro que el momento exige mucho más del equipo: "Nosotros no, hace varios partidos que no no podemos dar vuelta la situación. Entonces, es una responsabilidad nuestra hacernos cargo de del momento que tenemos nosotros, trabajar el doble, porque no alcanza. La verdad que no alcanza, como estamos dando, no alcanza, no alcanza nada".