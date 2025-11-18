La decisión final de Aprevide sobre la sanción a Racing a días de los octavos contra River

Racing elevó un pedido para levantar la suspensión que le aplicó la Aprevide y este martes hubo una reunión en AFA para discutir el asunto.

Tras el espectacular recibimiento con bengalas y fuegos artificiales que le hizo Racing a sus jugadores en la revancha de semifinales de Libertadores ante Flamengo, la Aprevide decidió sancionar al club con tres partidos sin público en condición de local. Esto significó un duro mazazo para el equipo de Gustavo Costas, que encuentra una gran fortaleza motivacional en su hinchada.

De los tres encuentros con el Cilindro vacío, cumplió con el primero dos semanas atrás en el triunfo sobre Defensa y Justicia. Pero, de cara a los playoffs del Clausura, en los que recibirá en primera instancia a River Plate el próximo lunes, en la Academia elevaron un pedido para levantar la suspensión y este martes hubo una reunión al respecto en AFA.

Aprevide le levantará la sanción a Racing Cilindro recibimiento a Racing vs Flamengo Racing finalmente podrá llevar hinchas al Cilindro. Captura Fox Sports Tras el cónclave del que participaron Diego Milito, presidente blanquiceleste, Claudio "Chiqui" Tapia y representantes de la Agencia, se tomó una determinación definitiva. Como se preveía al conocerse quiénes y dónde se reunieron, finalmente en Avellaneda podrá asistir el público local.

Y se bien en algún momento se especuló con que podrían habilitar el estadio con un aforo reducido, la Aprevide permitirá que las tribunas estén llenas al 100% de su capacidad. Esto será un gran envión emocional para Racing, que tendrá enfrente a uno de los rivales que más dolores de cabeza la causaron a lo largo de su historia.