Racing elevó un pedido para levantar la sanción al Cilindro de Avellaneda: la respuesta de Aprevide

Luego de que la Aprevide clausurara por tres partidos al estadio de Racing, la dirigencia presentó una apelación para revocar el fallo. ¿Cuál fue la contestación?

Racing elevó un pedido para levantar la sanción al Cilindro y la respuesta de Aprevide fue contundente.. Foto: captura de TV.

Luego de la sanción impuesta por del recibimiento a puros fuegos artificiales en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo, Racing elevó un pedido formal a la Aprevide para anular la clausura del Cilindro de Avellaneda. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada.

El primer pedido de Racing a la Aprevide para revocar la sanción del Cilindro no prosperó El club presentó una apelación con la intención de revocar el fallo, pero el organismo de seguridad se mostró inflexible y decidió rechazar el recurso. Es por eso que la Academia ya tiene confirmado que recibirá a Defensa y Justicia sin público, en el partido del próximo sábado por la fecha 15 del torneo Clausura.

No obstante, la dirigencia encabezada por Diego Milito confía en lograr una reducción que baje la pena a solo un encuentro. De concretarse, Racing cumpliría el castigo en el duelo de este fin de semana frente al Halcón y podría volver a abrir el Cilindro en caso de clasificarse a los playoffs, siempre y cuando termine entre los cuatro mejores de la Zona A o se cruce con un rival ubicado por debajo en la tabla (solo así ganará el beneficio de la localía).

El impresionante e histórico recibimiento a Racing Racing encendió Avellaneda pese a la advertencia de APreViDe. El Cilindro estalló con bengalas, humo y fuegos artificiales. ¡Una fiesta total! EFE El fallo, además, alcanza a todos los torneos organizados por la AFA por “falta de organización para el control y la vigilancia”. Una vez que el público pueda regresar, los primeros tres encuentros en condición de local se jugarán sin bombos, trompetas, tirantes, telones ni banderas, como medida adicional de restricción impuesta por la Aprevide.

Tras el choque ante Defensa, el equipo de Gustavo Costas cerrará su participación en el Clausura visitando a Newell’s el domingo 16 de noviembre. El gran objetivo que tiene Racing es clasificarse a la Copa Libertadores 2026, pero será difícil sabiendo que tiene a varios equipos mejor ubicados en la tabla anual (San Lorenzo, Riestra, Argentinos Juniors y River). En ese sentido, el panorama para la Academia también es complicado.