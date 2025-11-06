El fuerte comunicado de Inter Miami contra la MLS tras la sanción a Luis Suárez: "El club manifiesta su preocupación por..."

El Comité Disciplinario actuó de oficio y suspendió a Suárez por una patada en el segundo juego ante Nashville. El duro descargo de Inter Miami luego del fallo.

Suárez fue suspendido por la MLS tras pegar una patada en el segundo juego ante Nasvhille y generó el estallido de Inter Miami.

La noticia de la suspensión de la MLS a Luis Suárez antes del partido decisivo contra Nashville sacudió por completo a Inter Miami. El Comité Disciplinario actuó de oficio por una acción del partido anterior y sancionó al Pistolero con la imposibilidad de estar en el tercer y último juego de la primera fase de los playoffs, donde el equipo de Lionel Messi buscará meterse por primera vez en las semifinales del torneo.

La penalidad del organismo rector para el delantero uruguayo se remonta al segundo encuentro de la serie. En un ataque de las Garzas, el 9 le metió un taconazo sin pelota a uno de los rivales (Andy Najar) y, pese a no recibir ninguna tarjeta en dicha acción, el CD analizó la jugada y lo castigó con una fecha por "conducta violenta".

El descargo de Inter Miami contra la MLS tras la sanción de oficio a Luis Suárez La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el club estadounidense, que horas más tarde emitió un fuerte comunicado contra la decisión de la MLS de sancionar a Suárez antes del partido decisivo ante Nashville. "El club desea manifestar lo siguiente: Inter Miami CF acepta y respeta esta decisión adoptada por el Comité Disciplinario de la MLS", explicó en primera instancia.

Sin embargo, lo más fuerte del descargo de Inter Miami vino justo después de esa primera oración: "Al mismo tiempo, el club manifiesta su preocupación por el precedente generado al rearbitrar una jugada de partido ya juzgada por el equipo arbitral y el VAR, y su confianza en que en el futuro el mismo criterio será aplicado en todas las situaciones de juego que se produzcan, en cualquier partido y por parte de cualquier equipo", sentenció.