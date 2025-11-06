Es oficial: el Tata Martino vuelve a la MLS y será rival del Inter Miami de Lionel Messi

Gerardo Tata Martino volverá a dirigir en la MLS y tendrá su segunda etapa al frente del Atlanta United , equipo con el que se consagró campeón en 2018. El club estadounidense anunció su regreso este jueves con un video emotivo en redes sociales bajo el lema: “Un nuevo capítulo está por comenzar”.

En el clip, el rosarino narra: “Déjame contarte una historia... la historia de un club cuyo futuro está esperando ser escrito. Unidos. Gracias por la oportunidad. Una vez más".

El entrenador de 62 años, que en su último paso en la liga dirigió al Inter Miami de Lionel Messi , firmó contrato hasta 2027 y asumirá un nuevo ciclo en la franquicia del estado de Georgia, que viene de una pésima temporada, en la que terminó anteúltimo en la Conferencia Este, quedándose afuera de los playoffs.

“Cuanto más avanzábamos en la búsqueda de nuestro entrenador, más claro quedaba que Tata era el mejor candidato para llevar al Atlanta United al nivel de excelencia que nuestros aficionados merecen. Su estilo y liderazgo se alinean con los valores del club”, destacó Chris Henderson, director deportivo de la institución.

Martino agradeció la oportunidad y prometió un proyecto competitivo: “Regreso a un club y una ciudad donde guardo recuerdos maravillosos. Con una buena gestión y el compromiso de todos, queremos formar un equipo ganador que haga sentir orgullosos a los hinchas”.

Un fuerte abrazo from Tata pic.twitter.com/Z4fohkHsYU — Atlanta United FC (@ATLUTD) November 6, 2025

En su primera etapa, el Tata dirigió 68 partidos, logró el subcampeonato en 2017 y la MLS Cup 2018, además de ser elegido Entrenador del Año. Su equipo marcó una época con récords de goles y puntos en apenas dos temporadas.

Su última experiencia fue en el Inter Miami, donde condujo al club a sus primeros títulos: la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024, además de establecer récords históricos de puntos y goles.

Con una trayectoria que abarca Barcelona, Newell’s, Paraguay, Argentina y México, el regreso de Martino a Atlanta marca un nuevo desafío en una carrera que ya lo consagró como uno de los técnicos argentinos más exitosos del continente.