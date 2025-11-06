Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best al mejor arquero del mundo: contra quiénes compite

La FIFA reveló a los candidatos para los The Best 2025 y Emiliano Martínez está nuevamente ternado como mejor arquero del mundo: ya ganó el premio en 2022 y 2024.

El Dibu, nuevamente entre los nominados al The Best. ¿Hay chances de que lo vuelva a ganar?. Foto: NA

Este jueves, la FIFA dio a conocer las distintas ternas para el premio The Best 2025 y, como ya se hizo costumbre, Emiliano Martínez aparece entre los nominados para ser el mejor arquero del mundo.

El Dibu ya sabe lo que es ganar este prestigioso galardón: se quedó con las ediciones de 2022, tras una brillante actuación en el Mundial de Qatar con la Scaloneta, y también con la de 2024, donde fue clave en la obtención de la Copa América y en la histórica clasificación del equipo inglés a la Champions League.

Los 7 arqueros contra los que compite Emiliano Martínez en el The Best 2025 Sin embargo, este año el arquero del Aston Villa y la Selección argentina no la tendrá para nada fácil en una votación en la que competirá con otros siete arquero de talla mundial: Alisson Becker, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny. Más allá de que el 23 tuvo una temporada 2024/25 muy buena y llegó a los cuartos de final de la Orejona con el Aston Villa, lo cierto es que esta vez corre de atrás entre los principales candidatos.

Emiliano martinez 143244.jpg El Dibu sueña con ganar su tercer The Best como mejor arquero del mundo. EFE De hecho, hay grandes chances de que el ganador del The Best 2025 sea Donnarumma, el italiano del Manchester City que viene de ganar el triplete con el PSG (Ligue 1, Copa de Francia y Champions League) siendo uno de los puntos más altos del equipo de Luis Enrique. Además, hace poco se quedó con el premio Lev Yashin en la gala del Balón de Oro.