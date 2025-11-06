El particular anuncio de Chiqui Tapia junto a Di Carlo en la presentación del Superclásico: por qué no estuvo Riquelme

En la conferencia de prensa que sirvió como presentación oficial del Superclásico del próximo domingo desde las 16.30 en la Bombonera, Chiqui Tapia sorprendió con un anuncio sobre la Selección argentina . A su lado estuvo Stefano Di Carlo , presidente de River, pero no apareció Juan Román Riquelme .

Inesperadamente, el titular de la AFA comunicó una medida especial acordada con Lionel Scaloni de cara al próximo amistoso de la Scaloneta ante Angola, que involucra y beneficia directamente a River, Boca y Racing, los equipos del fútbol argentino que iban a tener jugadores convocados. Sin embargo, todo cambió.

“Hablamos con Scaloni, nuestro técnico, la posibilidad de que no sean convocados los jugadores del fútbol argentino de los equipos que el domingo tengan posibilidades o definan situaciones deportivas, para darles la oportunidad de que los tengan”, explicó el presidente de AFA ante los medios.

De esta manera, Leandro Paredes (Boca), Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero (River), y Facundo Cambeses (Racing) quedarán desafectados de la próxima convocatoria de la Selección argentina para la Fecha FIFA de noviembre, evitando ausencias en un fin de semana clave.

Por su parte, Stefano Di Carlo , presidente de River , admitió que el club había hecho un pedido formal: “Queremos celebrar y agradecer esta gestión del cuerpo técnico y fundamentalmente del presidente de la AFA, aun cuando requiere de una rectificación, porque vuelve a poner el foco en propiciar las condiciones para que los clubes argentinos compitan a nivel internacional”.

La gran ausencia fue la de Juan Román Riquelme, quien había sido invitado por la AFA pero decidió no asistir. Según se informó, el presidente de Boca le avisó a Tapia que asistirá esta tarde en la presentación de la nueva camiseta de la Selección argentina en el teatro Colón, pero que no iría a la conferencia de prensa por el Superclásico.

La Selección iniciará su concentración el lunes 10 de noviembre en Alicante y disputará un amistoso frente a Angola el viernes 14 en Luanda, en coincidencia con el arranque de la última fecha de la fase de zonas del torneo Clausura, en la que Boca recibe a Tigre, River visita a Vélez y Racing va a cancha de Newell's.