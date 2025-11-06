El plantel de la Lepra celebró con los hinchas en el Bautista Gargantini

Independiente Rivadavia salió campeón de la Copa Argentina y le dio la alegría más grande de la historia al fútbol mendocino. En una final histórica, derrotó por penales a Argentinos Juniors, tras haber empatado 2 a 2 en un partido que tuvo de todo. Al otro día, los campeones llegaron a la provincia para festejar con su gente en un recibimiento multitudinario.
06-11-2025 15:38
Emoción y agradecimiento de Daniel Vila
El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, fue parte de los festejos del campeón. En el medio de la hinchada que ingresó al campo de juego para celebrar junto a los hinchas, tomó la copa y se arrodilló para agradecer. Según él mismo, a su padre Alfredo Luis Vila, un referente de la institución. De hecho, la popular norte lleva su nombre.
06-11-2025 15:10
Los hinchas copan las tribunas
La dirigencia de Independiente Rivadavia habilitó la popular Salvador Iúdica y la platea Hugo Cirilo Mémoli para que los hinchas puedan compartir con los jugadores la copa. Elplantel que ingresó minutos al estadio se encuentra en el campo de juego ofreciéndola.
Luego, los hinchas ingresaron al campo de juego y la situación se desbordó, sin incidentes. Todo es alegría en la Catedral.
LLEGADA INDEPENDIENTE RIVADAVIA HINCHAS
06-11-2025 15:16
La alegría de Tomas Bottari
"Con la copa acá, en nuestra casa, con nuestra gente, merecida, la tienen más que merecida. Estoy muy contento por todos ellos porque hicieron un esfuerzo muy grande, viajar un miércoles a las 9 de la noche a 700 kilómetros. Estos locos van igual y nos acompañan. Y ayer lo necesitamos mucho porque nos costó el partido, jugamos ante un gran rival y ellos son el envío anímico que el equipo necesitó para sacar adelante esta final".
"Simplemente agradecerles, agradecerles de corazón. Que lo disfruten, que esta copa es de ellos. Nos bancaron, nos hicieron jugar siempre lejos y ellos estuvieron ahí con nosotros apoyándonos y ayer quedó demostrado que somos grandes de verdad".
"Tiene mucho de emocional. Más en estos partidos que son mata-mata. Me daba vuelta en el segundo tiempo y veía toda esa gente saltando, hinchando por nosotros. La verdad que te dan ganas de tirarte de cabeza, de no defraudarlos. Creo que se notó, lastimosamente nos empatan, no nos pudimos ganar en los 90 pero estábamos confiados que en los penales se nos iba a dar y así fue"
"Un partido durísimo, una final, supimos jugarla como tal. Creo que si jugábamos 11 contra 11 lo ganábamos en los 90 2 o 3 a 0. No tengo dudas de eso, pero son situaciones de juego que se pueden dar. Lo bueno es que este grupo siempre va al frente, nos bancamos a muerte todo el plantel y nos respaldamos unos con los otros. Lo bancamos bien con 10, después con 9 y si nos seguían echando un jugador, lo íbamos a bancar igual".
06-11-2025 14:52
Foto con el campeón
El colectivo con los jugadores ingresó al estadio mientras que los hinchas esperan afuera para celebrar. Otros allegados e hinchas que ya esperaban dentro de las instalaciones del club aprovechan para sacarse fotos con los jugadores.
06-11-2025 14:13
Llegó el plantel y el Gargantini es una fiesta
El plantel campeón de Independiente Rivadavia arribó al estadio Bautista Gargantini donde los esperaban sus hinchas. Se desata la fiesta azul con la Copa Argentina como protagonista. El delantero Sebastián Villa es quien la porta y se la ofrenda a sus hinchas.
06-11-2025 12:56
Llegó el avión con el plantel de la Lepra
El plantel de la Lepra ya arribó al aeropuerto Francisco Gabrielli, desde donde serán trasladados hacia el estadio Bautista Gargantini para encontrarse con los hinchas.
06-11-2025 11:43
Los hinchas de la Lepra llegan al Gargantini a la espera del plantel
"Es algo inigualable. Somos hinchas de la Lepra desde que nací y tengo 71 años. Estamos muy orgullosos", aseguró uno de los hinchas leprosos en diálogo con MDZ.
"Estos muchachos nos demostraron que son guerreros", agregó otro de los hinchas.
"Villa ha demostrado ser un señor con todas las letras. Hablen de fútbol y no sean tan destructivos", añadió otro de los simpatizantes leprosos que se acercaron hasta el Gargantini.
"Es algo emocionante después de tantos años sufriendo por la Lepra. Soy hincha desde toda la vida", se sumó otro de los hinchas que llegaron para participar de los festejos.
Llegada Independiente Rivadavia
La Lepra salió campeón de la edición número 13 de la Copa Argentina, uno de los torneos oficiales que otorga una "estrella" de campeón. Además del galardón, le da acceso a la Copa Libertadores del año que viene.
El estreno oficial del campeonato será el próximo lunes a las 21.15, cuando Independiente Rivadavia enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero por el torneo. El 2025 será un año recordado en la historia del fútbol mendocino. Con pocos días de diferencia ascendió Gimnasia de Mendoza y su eterno rival, la Lepra, salió campeón.