El plantel de la Lepra celebró con los hinchas en el Bautista Gargantini

La alegría de Tomas Bottari

"Con la copa acá, en nuestra casa, con nuestra gente, merecida, la tienen más que merecida. Estoy muy contento por todos ellos porque hicieron un esfuerzo muy grande, viajar un miércoles a las 9 de la noche a 700 kilómetros. Estos locos van igual y nos acompañan. Y ayer lo necesitamos mucho porque nos costó el partido, jugamos ante un gran rival y ellos son el envío anímico que el equipo necesitó para sacar adelante esta final".

"Simplemente agradecerles, agradecerles de corazón. Que lo disfruten, que esta copa es de ellos. Nos bancaron, nos hicieron jugar siempre lejos y ellos estuvieron ahí con nosotros apoyándonos y ayer quedó demostrado que somos grandes de verdad".

"Tiene mucho de emocional. Más en estos partidos que son mata-mata. Me daba vuelta en el segundo tiempo y veía toda esa gente saltando, hinchando por nosotros. La verdad que te dan ganas de tirarte de cabeza, de no defraudarlos. Creo que se notó, lastimosamente nos empatan, no nos pudimos ganar en los 90 pero estábamos confiados que en los penales se nos iba a dar y así fue"

"Un partido durísimo, una final, supimos jugarla como tal. Creo que si jugábamos 11 contra 11 lo ganábamos en los 90 2 o 3 a 0. No tengo dudas de eso, pero son situaciones de juego que se pueden dar. Lo bueno es que este grupo siempre va al frente, nos bancamos a muerte todo el plantel y nos respaldamos unos con los otros. Lo bancamos bien con 10, después con 9 y si nos seguían echando un jugador, lo íbamos a bancar igual".