La Lepra, campeona de la Copa Argentina: así fue el camino al título

Independiente Rivadavia consiguió este miércoles el primer título de su historia (y el primero para el fútbol mendocino), tras derrotar a Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina . La noche histórica para el fútbol mendocino tuvo como escenario la cancha de Instituto de Córdoba, el Juan Domingo Perón de Alta Córdoba , en una final heróica que tuvo todos los condimentos.

De la mano de Alfredo Jesús Berti , el Azul del Parque sumó su primera estrella en una noche de película, con la emoción a flor de piel y con jugadores que se transformaron en verdaderos caudillos para quedar en la historia del club.

El camino a la final no fue nada fácil. Tuvo victorias, la mayoría, con mucho sufrimento e incluso con definición por penales, con lo que eso significa.

Independiente Rivadavia llegó a la final de la Copa Argentina con solidez, dejando en el camino a rivales duros, y con un dato particular: marcó 8 goles y todos fueron de autores distintos.

En la primera ronda, la Lepra eliminó a Estudiantes de Buenos Aires . El triunfo fue por 1 a 0 y el tanto lo hizo Alejo Osella a los 13 minutos.

En 16avos de final el equipo de Alfredo Berti enfrentó al último campeón del fútbol argentino, Platense. La Lepra jugó uno de los mejores partidos del año, lo ganaba bien con gol de Sebastián Villa, se lo empataron, volvió a ponerse en ventajas gracias a un cabezazo de Nicolás Retamar y se lo igualaron nuevamente en el final. Lo ganó luego en los penales.

En octavos de final enfrentó a Central Córdoba de Rosario. Ese encuentro volvió a costar más de la cuenta, pero la Lepra salió victoriosa. Iván Villalba abrió el marcador, luego se lo empataron y en tiempo de descuento Mauricio Cardillo anotó el 2 a 1 final.

En cuartos, Independiente ganó con contundencia ante Tigre, 3 a 1. Matías Fernández abrió el marcador, luego lo empató Tigre y más tarde aparecieron Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio para poner cifras definitivas.

En semis, los 90 minutos finalizaron 0 a 0 con River Plate, y la Lepra ganó por penales, contundentemente, ante un River que no tuvo respuestas desde los 12 pasos.

