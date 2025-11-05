Alfredo Jesús Berti, el padre de la criatura: el aura del DT campeón con la Lepra

Alfredo Jesús Berti , santafesino, nacido hace 54 años en Empalme Villa Constitución , un 5 de octubre de 1971, fue futbolista y luego entrenador. Como jugador, surgió en Newell's Old Boys de Rosario , pasó por el Atlas de México , por América de Cali y por Boca Juniors , donde se retiró joven por las lesiones que le impidieron continuar su carrera.

Como DT, arrancó en las divisiones inferiores de la Lepra rosarina y pasó al primer equipo luego de la salida de Gerardo Martino al Barcelona de España. Su segundo club fue Aldosivi de Mar del Plata . Se fue con más pena que gloria.

En abril de 2017, sin saberlo, iba a empezar el romance más verdadero y duradero del entrenador con una institución. Ese año llegó a Independiente Rivadavia por primera vez. Lo salvó del descenso y los hinchas azules empezaron a amarlo. Y él, a crecer como DT.

Se fue nada menos que a Argentinos Juniors . Estuvo un año allí, pasó por Belgrano de Córdoba, por Central Córdoba de Santiago del Estero, por Sportivo Luqueño de Paraguay, por Barracas Central y volvió a la Lepra .

En esa segunda etapa, en el 2023, se terminó de confirmar algo que ya se empezaba a sentir en el aire, por el antecedente 2017. Independiente Rivadavia era su casa, su lugar en el mundo.

Volvió para grandes cosas y las consiguió. El 29 de octubre de 2023 coronó con el ascenso a Primera División una campaña espectacular y se transformó en ídolo leproso. El DT del logro más importante de la historia del club.

Pero no quedó, por esas cosas del fútbol, por diferencias con los dirigentes. Se fue para descansar y volver con las mismas fuerzas. Regresó en agosto del 2024 para encaminar un plantel que no encontraba el rumbo. Y, vaya que lo consiguió.

Este miércoles 5 de noviembre, Alfredo Jesús Berti terminó de transformarse en ídolo absoluto de la institución. Quizás, el mejor DT de la historia del club. Este miércoles 5 de noviembre, Alfredo Jesús Berti le dio a la Lepra, y al fútbol de Mendoza, la primera estrella en su historia.

Fue una noche mágica, que trajo a la memoria el camino recorrido en esta Copa Argentina, en la que incluso, se dio el gusto de eliminar al River de Gallardo. Fue una noche soñada, para el hincha de la Lepra y para el propio Berti, que jamás imaginó todo lo que podía regalarle él al club y el club a él.

Alfredo Berti dirigió, antes de esta final, 96 partidos en Independiente Rivadavia, con números fantásticos. Fueron 47 victorias, 27 empates y sólo 22 derrotas, en sus tres etapas en el club.

Si, falta un partido, la final. ¿Vale la pena considerarla un partido más para las estadísticas? Claro que no. Esta final, esta estrella, este título, tiene vida propia. Es el encuentro 97, sí, pero este triunfo, vale por mil.