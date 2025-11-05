Berti, desatado: encontronazo con López Muñoz, expulsión e insultos al árbitro Nicolás Ramírez

En el cierre de la final de la Copa Argentina, echaron de la cancha a Alfredo Berti tras un inexplicable momento de furia.

En una final muy picante de la Copa Argentina, Alfredo Berti no supo manejar sus emociones y, cerca del cierre del partido, dejó a su equipo sin director de orquesta por un inexplicable momento de furia. Todo comenzó por un encontronazo con Hernán López Muñoz.

Cuando el volante del Bicho quiso sacar rápido un lateral, Alfredo Berti intentó frenarlo con una patada. El jugador reaccionó y enseguida se desató una fuerte discusión entre los bancos de suplentes.

El árbitro Nicolás Ramírez intervino de inmediato, se acercó al lugar del incidente y, tras un breve cruce cara a cara con el técnico, decidió expulsar al entrenador leproso.

Berti se retiró del campo visiblemente enfurecido, insultando al juez y a los rivales, mientras desde la platea de Argentinos Juniors también le gritaban de todo. Finalmente, el DT siguió el partido desde una de las tribunas del estadio de Instituto, junto a los allegados de Independiente Rivadavia.