Fotos y videos: así se vive la previa de la final entre la Lepra y Argentinos Juniors

Miles de hinchas de Independiente viven desde temprano en los alrededores del estadio Juan Domingo Perón, de Alta Córdoba, la previa de la final de la Copa Argentina.

Los hinchas del Azul coparon el estadio de Instituto desde temprano y no pararon de alentar en la previa de la final con Argentinos.

independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definen desde las 21.10 la Copa Argentina. La final del certamen se disputará en Alta Córdoba, en el estadio Juan Domingo Perón, de Instituto, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Desde el martes, miles de hinchas de la Lepra, y también de Argentinos Juniors, fueron arribando a la provincia con todo el calor y el color para alentar a los equipos de Alfredo Berti y de Nicolás Diez, respectivamente.

Desde temprano, muchos de ellos ya se arrimaron a las adyacencias del estadio para empezar a vivir el encuentro, entre cantos, banderas y fuegos artificiales.

El plantel de Alfredo Berti llegó en el ómnibus y de inmediato se metieron al campo de juego para reconocer el campo mientras los hinchas de la Lepra no paran de alentar mientras ya copan las tribunas designadas.

Por otra parte, cientos de hinchas se quedaron hasta minutos antes del inicio del encuentro en las inmediaciones del estadio de la Gloria cordobesa: querían que la larga previa no se terminara más para que la fiesta sea solo leprosa.