¿Se borda otra estrella? La nueva final que jugará Independiente Rivadavia tras conquistar la Copa Argentina

La Lepra no solo hizo historia en Mendoza: además de jugar la Libertadores 2026, disputará la Supercopa Argentina frente al ganador del Trofeo de Campeones.

La Lepra no para de hacer historia: después del título y la clasificación a la Libertadores, va por otra copa.

Independiente Rivadavia hizo historia grande para el fútbol de Mendoza. En una final electrizante ante Argentinos Juniors, el equipo del Parque logró un empate 2-2 en los 90 minutos y resistió con nueve jugadores hasta el cierre. Con su arquero titular lesionado, el suplente Gonzalo Marinelli se vistió de héroe en la tanda de penales y la Lepra ganó 5-3 para levantar el primer título oficial de un club mendocino en torneos de Primera División organizados por AFA.

El título le dio a la Lepra su primera estrella en el escudo, pero también un premio extra de enorme valor: el boleto directo a la próxima Supercopa Argentina, que se jugará en 2026 en fecha a confirmar.

Independiente Rivadavia podría sumar otra estrella tras el título en la Copa Argentina Independiente Rivadavia campeón Copa Argentina 2025 Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. Fotobaires La Supercopa, creada por AFA en 2012, se disputa a partido único en cancha neutral entre el campeón de la Copa Argentina y el campeón del Trofeo de Campeones de la Liga Profesional. Si hay empate, se juegan dos tiempos extra de 15 minutos y, de ser necesario, penales.

Con el regreso del formato de torneos Apertura y Clausura, el Trofeo de Campeones enfrenta a los campeones de ambos certámenes. En esta ocasión, Platense, ganador del Apertura 2025, espera al campeón del Clausura, que aún está en disputa. Dicho encuentro se jugará el 20 de diciembre en estadio a confirmar (Santiago del Estero pica en punta).