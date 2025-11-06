La dedicatoria especial de Sebastián Villa a Miguel Ángel Russo tras ganar la Copa Argentina: "Siempre me dio consejos..."

Sebastián Villa, la gran figura de Independiente Rivadavia, recordó a Miguel Ángel Russo, a quien tuvo de DT en Boca entre 2020 y 2021.

Independiente Rivadavia hizo historia y se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 al vencer 5-3 en los penales a Argentinos Juniors tras igualar 2-2 en los 90 minutos. Una de las grandes figuras de la noche, del mismo modo que en el resto del año, fue Sebastián Villa.

El colombiano fue desequilibrante como de costumbre, asistió a Matías Fernández para el 2-0 parcial y luego, al igual que en las semifinales contra River, terminó metiendo el disparo final y definitorio en la tanda, para que todo el pueblo leproso estallara de alegría.

La dedicatoria de Sebastián Villa a Russo La dedicatoria de Sebastián Villa a Russo Luego del encuentro, el extremo oriundo de Antioquia habló con la prensa y recordó a Miguel Ángel Russo, recientemente fallecido: "Le quiero dedicar el título al profe Russo, que en paz descanse. Siempre me dio consejos, de seguir adelante y de tener perseverancia, a pesar de los problemas. Y por él yo soy un resiliente de la vida", destacó.

Villa tuvo a Miguelo de entrenador en Boca durante el anteúltimo ciclo del histórico DT en la Ribera, entre 2020 y 2021. En esos años, lograron ganar dos títulos: la Superliga 2019/20 (que se la arrebataron a River en la última fecha) y la Copa Diego Armando Maradona 2020.