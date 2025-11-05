¡Independiente Rivadavia es campeón de la Copa Argentina! Venció a Argentinos Juniors en los penales

Independiente Rivadavia se consagró esta noche campeón de la Copa Argentina 2025 tras vencer 5-3 en la definición por penales a Argentinos Juniors , luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, en un partidazo disputado en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.

El arquero del conjunto mendocino Gonzalo Marinelli fue clave al atajar el remate de Tomás Molina y se convirtió en el héroe para los de azul. La Lepra convirtió los cinco disparos que ejecutó, más allá que enfrente tuvo al arquero Sergio "Chiquito" Romero, quien es un especialista en las ejecuciones desde los doce pasos, pero que esta vez nada pudo hacer.

De esta manera, el elenco cuyano logró su primer título en la máxima categoría del fútbol argentino y el año que viene jugará la Copa Libertadores de América.

El penal de Villa para la consagración de Independiente Rivadavia

Los goles del encuentro para la Independiente los convirtieron el delantero paraguayo Alex Arce, a los 9 minutos y Matías Fernández, a los 62'. En tanto, Alan Lescano descontó para el Bicho a los 19 minutos, y Erik Godoy igualó el duelo, a los 52 minutos, ambos en la segunda etapa.

Por su parte, Franco Amalfi vio la tarjeta roja por doble amonestación a los 41 minutos de la primera parte, mientras que Alejo Osella también se fue expulsado a los 47 de la segunda etapa, dejando al elenco de azul con nueve futbolistas en el terreno de juego.

El gol de Alex Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia

El gol de Alex Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia

La Lepra comenzó mejor el encuentro con dos llegadas peligrosas en los pies de Matías Fernández, con un remate que terminó en las manos del arquero Sergio Romero, y Sebastián Villa, disparó apenas desviado. A los 9 minutos, finalmente se rompió la red del arco del Bicho. Alejo Osella desbordó por la banda derecha y envió un centro a la cabeza del paraguayo Alex Arce, quien se impuso en lo alto y abrió el marcador ante una floja respuesta del guardameta.

Amarfil fue expulsado en Independiente Rivadavia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1986237374519501167&partner=&hide_thread=false ¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA SE QUEDÓ CON 10!



A los 41´, Amarfil recibió la segunda tarjeta amarilla y la expulsión ante #Argentinos, por esta infracción sobre Hernán López Muñoz. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/lrMAzqpmqv — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Con menos de cinco minutos en el reloj para el final de la etapa inicial, el mediocampista Franco Amarfil cometió una infracción sobre Hernán López Muñoz y, como ya tenía amarilla, se fue expulsado por el árbitro Nicolás Ramírez por doble amonestación, dejando al CSIR con un futbolista menos para toda la segunda parte.

El gol de Matías Fernández para el 2-0 de Independiente Rivadavia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1986248740479377768&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ CONVIRTIÓ EL SEGUNDO INDEPENDIENTE RIVADAVIA!



Fernández convirtió a los 62' el 2-0 ante el Bicho. Inmediatamente, Argentinos respondió con el descuento de Lescano. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/6PrpwHBtWa — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

A pesar de contar con un hombre menos, Independiente Rivadavia consiguió ampliar la diferencia con un contragolpe letal que comenzó con la corrida de Sebastián Villa. El ex Boca metió un pase filtrado para Matías Fernández y el delantero de 24 años definió con gran categoría.

El gol de Lescano para el descuento de Argentinos Juniors

El golazo de Matías Fernández para el 2-0 de Independiente Rivadavia El golazo de Matías Fernández para el 2-0 de Independiente Rivadavia. TyC Sports

Sin embargo, cuando parecía que las chances para Argentinos Juniors de lograr la remontada eran cada vez más remotas, apareció Alan Lescano dos minutos más tarde para descontar. El volante recibió la pelota dentro del área y se impuso ante la salida del guardavallas Ezequiel Centurión.

El gol agónico de Godoy para el empate de Argentinos Juniors

El gol agónico de Godoy para el empate de Argentinos Juniors

En tiempo de descuento, los mendocinos sufrieron otro revés tras la expulsión de Alejo Osella luego de recibir dos amarillas, la última por una fuerte infracción sobre Diego Porcel en zona defensiva. La notable inferioridad numérica dejó expuesto al conjunto de Berti y con un atento Erik Godoy, quien capturó un rebote dentro del área, los de La Paternal consiguieron el agónico empate para llevar el duelo a los penales.

Minutos antes del final del cotejo, desde el banco de suplentes de la Lepra decidieron reemplazar a Centurión por Gonzalo Marinelli, quien terminó siendo fundamental al atajar el único remate de la tanda.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors