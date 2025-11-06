Por qué el título de Independiente Rivadavia es una pésima noticia para River ¿y para Boca?

La obtención de la Copa Argentina por parte de Independiente Rivadavia no es el desenlace más feliz ni para River ni para Boca.

Independiente Rivadavia hizo historia y se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 al vencer en los penales a Argentinos Juniors. De este modo, sumaron su primer título oficial a nivel nacional y, a su vez, se convirtieron en el primer equipo mendocino en logar algo así.

Pero no solamente podrá exponer el trofeo en sus vitrinas y recibir un módico premio económico de 58.000 dólares (170.000 contando todas las instancias), sino que además se aseguraron un cupo directo en la Copa Libertadores 2026, lo que enciende las alarmas en River Plate y alerta a Boca Juniors.

Cómo sigue la lucha por la Libertadores tras el título de Independiente Rivadavia Tabla Anual Los mejores tres de la Tabla Anual juegan la Copa Libertadores y del 4° al 9° entran a la Sudamericana. Es que, en caso de que el Bicho fuera campeón, les quitaba a los de Núñez y los de la Ribera un competidor en la Tabla Anual, que otorga tres plazas al máximo certamen continental (dos a fase de grupos y una a repechaje), de las cuales una ya se la quedó de manera definitiva Rosario Central.

De este modo, a falta de dos fechas para el final del campeonato y 6 puntos en juego, el Millonario, 3° con 52 unidades (Argentinos y Riestra están 4 y 5° respectivamente con 51), prácticamente no tiene margen de error y una derrota podría ser determinante. Al Xeneize, 2° con 56, le alcanza con un empate el domingo en el Superclásico, aunque tampoco puede descuidarse.