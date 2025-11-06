El descargo de Alfredo Berti tras el insólito cruce con López Muñoz previo a su roja: "Se tropieza con mi pie"
Alfredo Berti, DT de la Lepra, explicó su versión del confuso episodio con Hernán López Muñoz que le costó la roja en plena definición ante Argentinos.
La final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia yArgentinos Juniors dejó de todo: goles, drama, penales y un escándalo que tuvo como protagonista al técnico campeón, Alfredo Berti. El DT perdió la calma en los últimos minutos y terminó expulsado por una acción insólita con Hernán López Muñoz.
La jugada se dio cuando el Bicho buscaba el empate con el impulso del descuento. En ese contexto caliente, la pelota se fue al lateral y el volante fue a buscarla para sacar rápido. En ese instante, Berti estiró el pie y lo desestabilizó, generando una trifulca entre los bancos.
El encontronazo entre Alfredo Berti y López Muñoz
El árbitro Nicolás Ramírez corrió de inmediato al lugar del hecho y, tras una breve discusión, le mostró la tarjeta roja al técnico leproso. Visiblemente alterado, Berti se puso cara a cara con el juez, lo insultó y tuvo que ser escoltado por la policía hacia el vestuario. Antes de irse, incluso volvió a encarar al asistente y el juez principal debió intervenir nuevamente para que se retirara.
Ya consagrado campeón, Berti explicó su versión de los hechos y negó haber tenido intención de agredir al futbolista rival. “No, no, no quiero hablar. A mí el chico de Argentinos me pisa, y yo no le hago nada, esa es la realidad. Si revisan las cámaras, lo van a ver”, sostuvo ante los medios.
El entrenador insistió en que fue una acción accidental. “El chico se tropieza con mi pie y cae, pero no era mi intención ni nada. La cancha tiene muy poco límite entre el juego y el banco, y eso es lo que pasó. Pero no hubo nada”, agregó.
La versión de Berti sobre el polémica suceo que terminó con su expulsión
Pese a la polémica, el Loco eligió ponerle punto final al tema y disfrutar del histórico logro. “Me pareció extraño, pero queda vuelta la página. Ahora toca disfrutar con toda esta gente”, cerró el DT, que escribió su nombre en la historia grande de la Lepra mendocina.