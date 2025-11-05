Del éxtasis a la agonía: el golazo de Matías Fernández para el 2-0 de la Lepra y la lesión que lo obligó a salir

Tras una recuperación y corrida de Villa, el mediocampista ofensivo de la Lepra definió con una enorme categoría para el 2-0 y luego salió lesionado.

Matías Fernández le puso el moño a una tremenda recuperación y pase gol de Sebastián Villa.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentan en una final histórica en el Estadio Monumental Presidente Perón, de Instituto de Córdoba. La Lepra busca hacer historia y quedarse con la Copa Argentina ante un marco impresionante.

A pesar de jugar con un hombre menos por la expulsión de Maximiliano Amarfil, la Lepra amplió la ventaja con una contra perfecta. Fattori perdió la pelota en el área rival, Sebastián Villa tomó la conducción, avanzó a pura velocidad y asistió a Matías Fernández, que definió con clase ante la salida de Chiquito Romero para poner el 2-0.

El golazo de Matías Fernández para el 2-0 de Independiente Rivadavia. TyC Sports El festejo fue puro desahogo. Fernández celebró con sus compañeros y con toda la hinchada leprosa, que estalló en las tribunas. Sin embargo, la alegría duró poco: apenas tres minutos después, el mediocampista se tiró al piso y pidió el cambio por una lesión muscular.

Los primeros reportes desde el banco indicaron un desgarro en el gemelo derecho, por lo que Fernández debió ser reemplazado por Nicolás Retamar. La imagen del jugador saliendo entre lágrimas reflejó el contraste de una noche que mezcló euforia y angustia.