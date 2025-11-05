Los lapidarios memes del error de Chiquito Romero en el gol de Arce para Independiente Rivadavia

Argentinos Juniors arrancó la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia cuesta arriba, ya que rápidamente se vio abajo en el marcador por el gol de Alex Arce al minuto 9. En el mismo, Sergio Romero tuvo bastante responsabilidad, ya que salió mal a rechazar y le dejó al arco servido al delantero paraguayo.

Pero ese no fue su único yerro, ya que cometió errores bastante similares en los minutos posteriores que por poco no terminaron en el 2-0 de la Lepra. Enseguida, los fanáticos comenzaron a llenar las redes de memes que, en su plena mayoría, referenciaron a la típica sonrisa de impotencia que suele poner Chiquito cada vez que le convierten.