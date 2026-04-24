Aparecieron pasacalles de Racing con un mensaje directo para Gustavo Costas en la previa de un partido clave

Racing juega una final anticipada y, en la calle, los hinchas ya tomaron postura con pasacalles con un mensaje directo al DT en medio del mal momento.

El mensaje directo de los hinchas de Racing para Gustavo Costas apareció en el momento más caliente.

En la previa de un partido determinante, el mundo Racing dio una señal fuerte. En las inmediaciones del Cilindro aparecieron pasacalles con un mensaje directo para Gustavo Costas: “Sos de Racing. A muerte con vos”. Un respaldo claro en medio de un presente que genera dudas y presión.

La Academia se juega mucho ante Barracas Central por la fecha 16 del Torneo Apertura. Hoy está décimo en la Zona B y fuera de los puestos de clasificación a octavos, por lo que necesita sumar para seguir con vida en la recta final de la fase regular.

El fuerte respaldo a Gustavo Costas antes de un partido clave en Racing El pasacalles en apoyo a Gustavo Costas

El equipo no llega bien. Acumula cuatro partidos sin ganar y viene de empatar 1-1 ante Aldosivi en Mar del Plata, en un rendimiento que dejó preocupación. Después de ese encuentro, el propio Costas fue muy duro: "No se puede jugar así. Fue un problema de actitud. Este no es el equipo que yo quiero. Vamos a ver cómo seguimos".

La racha negativa también incluye la caída 3-2 ante Botafogo por Copa Sudamericana y dos golpes en clásicos: 1-0 frente a Independiente y 2-0 contra River en el Cilindro. Además, quedó marcado el penal errado por Adrián “Maravilla” Martínez en el duelo de Avellaneda.