Racing rescató un empate con sabor a derrota ante Aldosivi y puso en riesgo los playoffs

Racing rescató un empate sobre el final ante Aldosivi en Mar del Plata por la fecha 15 del Torneo Apertura , pero volvió a dejar dudas en su funcionamiento. El 1 a 1 reflejó un trámite cambiante, en el que la Academia tuvo un buen arranque, generó situaciones claras y luego se diluyó con el correr de los minutos, mostrando falta de ideas en ataque.

El equipo de Gustavo Costas dominó el primer tiempo sin eficacia. Adrián Fernández y Baltasar Rodríguez protagonizaron las más claras, pero no lograron concretar.Con el paso del tiempo, Aldosivi creció y exigió a Facundo Cambeses, clave con una triple intervención antes del descanso.

Cuando parecía que se iban igualados, el local golpeó a los 43 minutos: tras un lateral al área y una serie de rebotes, Felipe Anso marcó en su debut para el 1 a 0. Racing sintió el impacto y, aunque buscó en el complemento, le costó encontrar claridad.

El gol de Felipe Anso para el 1-0 de Aldosivi ante Racing.

El gol de Felipe Anso para el 1-0 de Aldosivi ante Racing.

Recién a los 38 del segundo tiempo llegó el empate. Un despeje fallido del equipo marplatense dejó la pelota servida para Matías Zaracho, que selló el 1 a 1.

El gol de Matías Zaracho para el 1-1 de Racing a Aldosivi. El gol de Matías Zaracho para el 1-1 de Racing a Aldosivi. Video: TNT Sports

El Tiburón dejó escapar su primera victoria del torneo, mientras que Racing sumó un punto con sabor a poco, aunque le alcanza provisoriamente para meterse en zona de playoffs: alcanzó los 19 puntos en la Zona A y quedó momentáneamente en la 8º posición por diferencia de gol, aunque todavía puede ser superado por Barracas (también tiene 19) y Tigre (18).

Fuente: NA

El minuto a minuto de Aldosivi-Racing Club