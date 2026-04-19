Racing rescató un empate con sabor a derrota ante Aldosivi y puso en riesgo los playoffs
Racing, que terminó con diez hombres, encontró el 1-1 sobre el final con un gol de Zaracho y podría cerrar la fecha afuera de los puestos de clasificación.
Racing rescató un empate sobre el final ante Aldosivi en Mar del Plata por la fecha 15 del Torneo Apertura, pero volvió a dejar dudas en su funcionamiento. El 1 a 1 reflejó un trámite cambiante, en el que la Academia tuvo un buen arranque, generó situaciones claras y luego se diluyó con el correr de los minutos, mostrando falta de ideas en ataque.
El equipo de Gustavo Costas dominó el primer tiempo sin eficacia. Adrián Fernández y Baltasar Rodríguez protagonizaron las más claras, pero no lograron concretar.Con el paso del tiempo, Aldosivi creció y exigió a Facundo Cambeses, clave con una triple intervención antes del descanso.
El 1-0 de Aldosivi ante Racing en el Minella
Cuando parecía que se iban igualados, el local golpeó a los 43 minutos: tras un lateral al área y una serie de rebotes, Felipe Anso marcó en su debut para el 1 a 0. Racing sintió el impacto y, aunque buscó en el complemento, le costó encontrar claridad.
Zaracho puso el empate para la Academia a minutos del final
Recién a los 38 del segundo tiempo llegó el empate. Un despeje fallido del equipo marplatense dejó la pelota servida para Matías Zaracho, que selló el 1 a 1.
El Tiburón dejó escapar su primera victoria del torneo, mientras que Racing sumó un punto con sabor a poco, aunque le alcanza provisoriamente para meterse en zona de playoffs: alcanzó los 19 puntos en la Zona A y quedó momentáneamente en la 8º posición por diferencia de gol, aunque todavía puede ser superado por Barracas (también tiene 19) y Tigre (18).
Fuente: NA