Alarma en la Selección argentina: un titular sintió una molestia y preocupa a Scaloni

Un futbolista titular no se encuentra al 100% y generó preocupación en el cuerpo técnico de la Selección argentina a días del debut con Argelia.

El titular de la Selección argentina que no se encuentra al 100% y generó preocupación en el CT de Scaloni.

La cuenta regresiva para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ya comenzó, pero no todas son buenas noticias para Lionel Scaloni. A pocos días del estreno frente a Argelia, una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico pasa por el estado físico de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo, habitual titular en el campeón del mundo, sufrió un golpe en el amistoso frente a Honduras que le impiden entrenarse con normalidad y su situación es seguida de cerca por los médicos del seleccionado.

Si bien desde el entorno de la Albiceleste mantienen la cautela y evitan brindar precisiones sobre la evolución del futbolista del Olympique de Lyon, lo cierto es que el defensor no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico. Esta condición encendió las alarmas en el búnker argentino, donde saben que cada día de recuperación será clave para determinar si puede llegar en condiciones al compromiso inaugural de la Copa del Mundo.

Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico padece una molestia y generó preocupación en el CT de Scaloni. @Argentina Nicolás Tagliafico no está al 100% y generó preocupación en el CT de Scaloni La situación genera aún más inquietud debido a que Scaloni ya debe resolver otro problema importante dentro de la última línea. El entrenador tiene previsto definir este viernes quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi, que quedó descartado por lesión y obligó al cuerpo técnico a analizar variantes para cubrir una baja sensible en la defensa.

En ese contexto, la evolución de Nicolás Tagliafico será observada minuto a minuto. El lateral es una pieza fundamental dentro del esquema del entrenador y su presencia suele aportar profundidad, velocidad y equilibrio por el sector izquierdo. Sin embargo, el cuerpo técnico no está dispuesto a correr riesgos innecesarios pensando en una competencia tan exigente.

Por esa razón, en la concentración argentina no descartan ningún escenario. Si el ex Independiente no logra recuperarse y los estudios médicos determinan que no llegará en óptimas condiciones al debut frente a Argelia, incluso podría quedar desafectado de la lista definitiva. Sería una decisión extrema, pero contemplada dentro de los protocolos que maneja el seleccionado para evitar ocupar un cupo con un futbolista limitado físicamente.