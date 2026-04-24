Bombazo: en medio de su gran momento en Boca, dos clubes del exterior quieren a Claudio Úbeda

El gran momento de Boca no pasa desapercibido y su principal responsable empieza a cotizar fuerte. Claudio Úbeda , que lleva 14 partidos sin perder, ya fue sondeado por dos clubes del exterior a poco más de dos meses de que finalice su contrato con el Xeneize.

La información fue revelada por el periodista Leonardo Gabes en ESPN F12, donde aseguró que al entrenador le llegaron propuestas desde un equipo de Sudamérica y otro de Arabia Saudita. Por ahora no trascendieron los nombres, pero el interés ya está sobre la mesa.

El presente del equipo explica todo. Desde la última derrota, el 8 de febrero ante Vélez, Boca no paró de crecer: volvió a ganar el Superclásico, sumó triunfos en la Copa Libertadores y encontró una regularidad que lo tiene como protagonista. El ciclo empezó a consolidarse y el DT está cerca de lograr la identidad que busca.

Mientras tanto, en el club manejan los tiempos. La idea de la dirigencia es esperar al cierre del primer semestre para hacer un balance y recién ahí definir si avanzan con una renovación o dejan que el contrato, que vence el 30 de junio, llegue a su fin.

Qué dijo Chelo Delgado sobre su continuidad de Úbeda como DT de Boca

Hace unos días, en una charla con TyC Sports, Marcelo Delgado fue claro al respaldar el proceso, pero evitó definiciones inmediatas. “Hay que tomar las cosas con calma”, sostuvo, en línea con lo que el propio DT había manifestado horas antes. "Hay muchas cosas más importantes por delante, obviamente que en algún momento lo tendremos que analizar y veremos, pero hoy el equipo está muy bien, Claudio está muy bien. Hay que tomar las cosas con calma y Claudio eso lo sabe muy bien".

Renovación de Úbeda en Boca Renovación de Úbeda en Boca TyC Sports

El propio Úbeda bajó el tono cuando le preguntaron por su continuidad: “Hoy mi renovación no es una prioridad”. Y agregó: “Tenemos 40 días de trabajo con partidos. Hay obligaciones primarias a tratar”. Puertas adentro, aseguran que el clima en Boca Predio es de total tranquilidad.

Más allá de las especulaciones, lo concreto es que el DT ya tiene experiencia en el exterior, tras su paso por Al-Nassr junto a Miguel Ángel Russo. Ahora, con números que lo respaldan (16 triunfos, seis empates y solo cuatro derrotas), su nombre vuelve a aparecer en el radar internacional justo cuando Boca debe tomar una decisión clave.