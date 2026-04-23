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Boca goleó 4-0 a Defensa y Justicia y se aseguró la clasificación a los playoffs

Por la fecha 16 del Apertura, Boca aplastó a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello con los goles de Giménez, Velasco, Bareiro y Merentiel.

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Boca goleó a Defensa y Justicia en Varela.

Boca goleó a Defensa y Justicia en Varela.

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Por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Boca Juniors logró estirar su gran momento tras ganar el Superclásico y goleó 4-0 en condición de visitante a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello. Con este triunfo se aseguró la clasificación a los playoffs.

En un duelo que arrancó bastante accidentado en Florencio Varela, con varias complicaciones en el primer tiempo, el equipo de Claudio Úbeda logró sobreponerse a todo y se floreó. Los autores de los goles fueron Milton Giménez en la primera mitad y Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel en el complemento.

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El golazo de Milton Giménez para el 1-0 de Boca

El golazo de Milton Giménez para el 1-0 de Boca

El gol de Alan Velasco para el 2-0 de Boca

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El gol de Adam Bareiro para el 3-0 de Boca

El gol de Adam Bareiro para el 3-0 de Boca

El gol de Miguel Merentiel para sellar el 4-0 de Boca

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El minuto a minuto de Defensa y Justicia - Boca

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