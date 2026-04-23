El divertido momento en la conferencia Úbeda que refleja el gran momento de Boca: "Escuchá el vestuario"

En plena rueda de prensa, Claudio Úbeda interrumpió a su interlocutor para destacar los festejos del equipo tras el contundente 4-0 a Defensa y Justicia.

El Boca Juniors de Claudio Úbeda se encuentra en un momento inmejorable. Tras ganar el Superclásico el domingo, y con un comienzo perfecto en la Copa Libertadores, este jueves goleó 4-0 a Defensa y Justicia como visitante, estiró su invicto a 14 partidos y se aseguró la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura con una fecha de anticipación.

El cuadro de la Ribera no solo está consiguiendo buenos resultados, sino que además está mostrando un buen funcionamiento futbolístico y un gran clima interno dentro del plantel. Una clara muestra de eso se dio en la conferencia de prensa posterior, cuando al Sifón le estaban preguntando precisamente por la unidad del equipo.

El divertido momento de Claudio Úbeda en conferencia de prensa El divertido momento de Claudio Úbeda en conferencia de prensa Mientras el periodista formulaba la pregunta, comenzó a escucharse a lo lejos música fuerte, cánticos y gritos de festejo por parte de los futbolistas xeneizes, y el director técnico frenó de golpe a su interlocutor. "¡Escuchá! ¡Escuchá el vestuario...!", le indicó entre risas y con una sonrisa de oreja a oreja.

"Es imprescindible que las relaciones humanas en un grupo fluyan de la manera que lo están haciendo. Ayuda mucho más. Así alguno se enoje cuando le toque salir, pero entiende que el compañero que entra va a intentar hacer las cosas igual o mejor que el que sale. Es hablar con franqueza y que esta relación siga fluyendo de esta manera. Hay buenos líderes de los que ayudan a que todo fluya con mayor efectividad", destacó Úbeda al respecto.