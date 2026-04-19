Gustavo Costas liquidó a los jugadores de Racing y lanzó una bomba tras el 1-1 con Aldosivi: "Vamos a ver cómo seguimos"

Luego del pobre empate en Mar del Plata, Gustavo Costas brindó una conferencia muy caliente en la que apuntó contra sus propios futbolistas.

La crisis en Racing sumó un nuevo capítulo tras el empate 1-1 frente a Aldosivi en Mar del Plata, y esta vez la reacción fue más fuerte que nunca. Gustavo Costas, visiblemente golpeado, evitó la conferencia tradicional pero dejó un mensaje contra sus propios jugadores.

El DT de la Academia se sentó en la sala de prensa con una calentura pocas veces vista, a tal punto que no aceptó preguntas y fue directo al hueso. “Fue uno de los peores partidos desde que estoy acá. Por todo. No se puede jugar un partido así, quedamos mal con todo el mundo”, lanzó el DT en primera instancia.

Las bombas de Gustavo Costas contra los jugadores de Racing con la gente que nos vino a apoyar después de los tres partidos que habíamos perdido, hoy nos brindaron un apoyo enorme y anoche en la filial de Mar del Plata, vimos todo el cariño que les brindaron a los jugadores y nosotros no podemos jugar de esta manera", continuó Costas, en relación a los hinchas de Racing que estuvieron presentes en el José María Minella.

Luego, el entrenador académico fue más allá y soltó una fuerte advertencia interna: "Esto no es problema táctico, es un problema de actitud, y eso me molesta. Venimos de perder tres partidos, y si nos toca perder, prefiero perder como en esos partidos, dejando todo y siendo superiores. Nos mandamos cagadas que se pagan caro, pero te brindaste y fuiste superior, perdiste porque es fútbol y te equivocaste una o dos veces. Hoy no ganamos una pelota, es un equipo que no es lo que yo quiero, se los dije en el ET, por eso vamos a ver cómo continuamos.

"Disculpen, pero la verdad que estoy muy mal después del partido desastroso que hicimos", cerró Costas. Una reacción lógica del complejo presente que atraviesa su equipo luego de perder tres de los últimos cuatro partidos (entre ellos el clásico con Independiente) y complicar sus chances en el Torneo Apertura.