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En vivo: San Lorenzo, que necesita ganar para meterse en los playoffs, empata 0-0 con Platense

Platense recibe a San Lorenzo con público de ambas parcialidades en un duelo clave por los playoffs del Torneo Apertura.

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San Lorenzo llega con la obligación de ganar tras el empate sin goles ante Vélez, un resultado que le impidió meterse en zona de clasificación.

San Lorenzo llega con la obligación de ganar tras el empate sin goles ante Vélez, un resultado que le impidió meterse en zona de clasificación.

FotoBaires

Platense y San Lorenzo se enfrentarán este viernes desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 16 del Torneo Apertura. El encuentro contará con ambas parcialidades y será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del campeonato; tendrá televisación de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez suma 19 puntos y necesita el triunfo para llegar con chances a la última fecha, donde enfrentará a Independiente.

Además, el elenco de Boedo contará con el apoyo de su gente en Vicente López, con 5000 entradas disponibles.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Platense vs San Lorenzo

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