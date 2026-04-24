En vivo: San Lorenzo, que necesita ganar para meterse en los playoffs, empata 0-0 con Platense
Platense recibe a San Lorenzo con público de ambas parcialidades en un duelo clave por los playoffs del Torneo Apertura.
Platense y San Lorenzo se enfrentarán este viernes desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 16 del Torneo Apertura. El encuentro contará con ambas parcialidades y será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del campeonato; tendrá televisación de ESPN Premium.
El equipo dirigido por Gustavo Álvarez suma 19 puntos y necesita el triunfo para llegar con chances a la última fecha, donde enfrentará a Independiente.
Además, el elenco de Boedo contará con el apoyo de su gente en Vicente López, con 5000 entradas disponibles.
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