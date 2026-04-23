Mazazo para San Lorenzo: una de sus figuras se lesionó y se pierde el cierre del Torneo Apertura

A falta de dos fechas para el final de la fase regular del Apertura, San Lorenzo ya sabe que no podrá contar con una de sus máximas figuras. De quién se trata.

San Lorenzo pierde a una de sus figuras para los partidos ante Platense, Santos e Independiente.

San Lorenzo confirmó una baja sensible en un tramo decisivo de la temporada, ya que el delantero Luciano Vietto sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha y estará fuera de las canchas por al menos tres semanas, según determinaron los estudios médicos realizados en las últimas horas.

El delantero había encendido las alarmas tras retirarse con una molestia muscular en el último entrenamiento, y finalmente se ratificó el peor diagnóstico. De esta manera, el cuerpo técnico pierde una alternativa ofensiva en un momento clave del calendario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2047331190051385714&partner=&hide_thread=false Último entrenamiento antes de visitar a Platense.



Parte médico: Luciano Vietto presenta una distensión muscular del isquiotibial derecho. pic.twitter.com/7zkM1xVnkz — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 23, 2026

Luciano Vietto se desgarró y se pierde partidos claves en San Lorenzo Aunque no venía siendo titular, Vietto era una pieza habitual de recambio para el segundo tiempo, por lo que el entrenador Gustavo Álvarez deberá reconfigurar las opciones en ataque y su ausencia impactará tanto en el torneo local como en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde el equipo afronta compromisos determinantes.

Con este panorama, el futbolista se perderá una parte importante de la competencia en curso y su evolución quedará sujeta a la respuesta física en las próximas semanas. En principio, el plazo mínimo de recuperación se estima en tres semanas, aunque podría extenderse según la evolución de la lesión.