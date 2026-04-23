Mazazo para San Lorenzo: una de sus figuras se lesionó y se pierde el cierre del Torneo Apertura
A falta de dos fechas para el final de la fase regular del Apertura, San Lorenzo ya sabe que no podrá contar con una de sus máximas figuras. De quién se trata.
San Lorenzo confirmó una baja sensible en un tramo decisivo de la temporada, ya que el delantero Luciano Vietto sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha y estará fuera de las canchas por al menos tres semanas, según determinaron los estudios médicos realizados en las últimas horas.
El delantero había encendido las alarmas tras retirarse con una molestia muscular en el último entrenamiento, y finalmente se ratificó el peor diagnóstico. De esta manera, el cuerpo técnico pierde una alternativa ofensiva en un momento clave del calendario.
Luciano Vietto se desgarró y se pierde partidos claves en San Lorenzo
Aunque no venía siendo titular, Vietto era una pieza habitual de recambio para el segundo tiempo, por lo que el entrenador Gustavo Álvarez deberá reconfigurar las opciones en ataque y su ausencia impactará tanto en el torneo local como en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde el equipo afronta compromisos determinantes.
Con este panorama, el futbolista se perderá una parte importante de la competencia en curso y su evolución quedará sujeta a la respuesta física en las próximas semanas. En principio, el plazo mínimo de recuperación se estima en tres semanas, aunque podría extenderse según la evolución de la lesión.
¿Qué se le viene a San Lorenzo?
Este viernes a las 21:30, San Lorenzo visitará a Platense en Vicente López con la obligación de ganar para llegar con grandes chances a la última fecha de meterse en los playoffs. Luego, el próximo martes a las 19:00 recibirá al Santos de Neymar por la Copa Sudamericana y el fin de semana del 1 al 3 de mayo jugará ante Independiente en el Bidegain por la última fecha del Torneo Apertura.
Fuente: NA