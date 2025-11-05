Presenta:

Los mejores memes del sorpresivo anuncio de Marcelo Gallardo y su renovación con River

Luego de que se supiera que Gallardo renovaba con River, los fanáticos no dejaron pasar la oportunidad de expresarse en redes.

La redes estallaron tras el anuncio de Gallardo.

A pesar del flojo momento que atraviesa el equipo, en River Plate decidieron renovarle el contrato a Marcelo Gallardo hasta diciembre de 2026. Esta noticia, que se supo este miércoles por la mañana, fue confirmada por Stéfano Di Carlo y el propio DT esta tarde en conferencia de prensa.

Este anuncio generó un gran impacto y los fanáticos millonarios (y también de otros clubes, especialmente de Boca), llenaron las redes sociales de memes alusivos. La mayoría no se mostró muy conforme con la continuidad del Muñeco y algunos referenciaron la célebre frase de Juan Román Riquelme de "va a ser un año muy divertido".

Los mejores memes de la renovación de Marcelo Gallardo

