Los mejores memes del sorpresivo anuncio de Marcelo Gallardo y su renovación con River

A pesar del flojo momento que atraviesa el equipo, en River Plate decidieron renovarle el contrato a Marcelo Gallardo hasta diciembre de 2026. Esta noticia, que se supo este miércoles por la mañana, fue confirmada por Stéfano Di Carlo y el propio DT esta tarde en conferencia de prensa.

Este anuncio generó un gran impacto y los fanáticos millonarios (y también de otros clubes, especialmente de Boca), llenaron las redes sociales de memes alusivos. La mayoría no se mostró muy conforme con la continuidad del Muñeco y algunos referenciaron la célebre frase de Juan Román Riquelme de "va a ser un año muy divertido".