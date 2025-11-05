En plena crisis, Marcelo Gallardo anunció la renovación de su contrato con River por un año: "Le agradezco a Di Carlo por su convicción"

El nuevo presidente Stefano Di Carlo confirmó la continuidad de Marcelo Gallardo en conferencia. El DT agradeció el respaldo y prometió “redoblar la apuesta”.

Gallardo seguirá en River hasta 2026 y le agradeció a Di Carlo por su respaldo. Foto: La Página Millonaria

Marcelo Gallardo seguirá al frente de River Plate. En una conferencia de prensa cargada de simbolismo, el entrenador, acompañado por el presidente Stefano Di Carlo, confirmó la renovación de su contrato hasta diciembre de 2026. El anuncio llega en medio de una profunda crisis futbolística, con el equipo sumando cuatro derrotas consecutivas en el Monumental y apenas dos triunfos en los últimos ocho encuentros.

“Es un momento relevante para la historia institucional del club”, abrió Di Carlo, antes de confirmar la continuidad del Muñeco. El dirigente sostuvo que la decisión responde a la “convicción personal” y a la necesidad de “sostener los proyectos en los momentos difíciles”. Y agregó: “Gallardo es lo mejor para River. Creo en su figura y en su capacidad. Sabemos que trabajando juntos vamos a revertir cualquier situación incómoda”.

Marcelo Gallardo le agradeció a Stefano Di Carlo La explicación de Marcelo Gallardo sobre su renovación Gallardo, visiblemente emocionado, también tomó la palabra. “Le agradezco a Stefano (Di Carlo) y su comisión. Estamos en un momento malo, conocemos cuál es la realidad deportiva y que los objetivos no fueron los esperados. Pero tengo la energía y las ganas de redoblar la apuesta”, aseguró.

El DT valoró además el apoyo de los hinchas en este contexto adverso: “Hay que reconocer el valor de esos que se manifiestan genuinamente en apoyo a este momento de River. Estoy convencido de que podemos revitalizarnos nuevamente y volver a ganar”.