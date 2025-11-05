La llamativa frase de Gallardo sobre el Superclásico ante Boca, tras renovar con River: "Más allá del domingo..."

En plena conferencia por su continuidad, Marcelo Gallardo habló del duelo del domingo y dejó una frase que sorprendió por su tono y su mirada a largo plazo.

El entrenador fue consultado por Joaquín Tabares, de TyC Sports, sobre si el duelo del domingo en la Bombonera lo tomaba como una oportunidad o una prueba. Con una sonrisa, Gallardo respondió: “Ja. Viví un montón de situaciones como esta. Va a ser una prueba más como otras tantas. Oportunidad, siempre la están. Más en estos momentos que estamos atravesando, que no fueron buenos resultados. Pero siempre es una oportunidad para volver a ser, volver a reconocerse. Y este es un partido bueno para eso. Más allá de eso, más allá del domingo, todo lo que hemos hablado anteriormente. Ese es el eje”.

Qué dijo Gallardo cuando le preguntaron por el Superclásico del domingo La frase de Gallardo que llamó la atención antes del Superclásico La frase de Gallardo que llamó la atención antes del Superclásico TNT Sports La frase “más allá del domingo” llamó la atención por el contexto: River atraviesa una racha negativa de resultados, con fuertes críticas de los hinchas tras la caída ante Gimnasia en el Monumental. Sin embargo, el Muñeco eligió mirar más allá del corto plazo y enfocarse en reconstruir el proyecto de cara al próximo año.

“Este momento lo asumo con naturalidad, no lo dramatizo. Entiendo cómo suelen ser las cosas y más en este lugar donde todo es exponencial. Eso refuerza mis convicciones, no iba a escapar por un mal año deportivo”, agregó el DT, reafirmando que su decisión de continuar tiene que ver con su compromiso con el club y con la idea de sostener un ciclo más allá de los resultados inmediatos.