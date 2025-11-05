Gallardo explicó por qué aceptó que River le renueve por un año en vez de cuatro: "Preferimos hacerlo así porque..."

A pesar del flojísimo presente futbolístico del equipo y de los rumores que surgieron en la semana tras la derrota del domingo contra Gimnasia en el Monumental, en River Plate decidieron extender el contrato de Marcelo Gallardo como DT, que vencía en diciembre de este 2025, por un año más, hasta fines del 2026.

La noticia se conoció este miércoles por la mañana, y terminó siendo confirmada de manera oficial esta tarde por el flamante presidente Stefano Di Carlo y el propio Muñeco en conferencia de prensa. El máximo dirigente pretendía extender el vínculo por cuatro años, no por uno, y el entrenador oriundo de Merlo explicó por qué decidió hacerlo a corto plazo y no a largo.

La explicación de Marcelo Gallardo sobre su renovación La explicación de Marcelo Gallardo sobre su renovación "Cada fin de temporada se hace una evaluación. No he ahondado en eso. Anunciar la continuidad depende del convencimiento que tengamos todos: quienes estamos sentados acá, quienes acompañan en el término de estar cerca de lo que para nosotros sí es una o para mí tiene un gran valor, siempre se ha hecho una evaluación. Siempre me he comportado de esa manera", comenzó su alegato.

Y se explayó: "He tenido vínculos en diferentes gestiones mucho más duraderos y, sin embargo, siempre cada final de temporada se ha hecho una evaluación de cómo seguir, de cómo estábamos para seguir. En este caso preferimos hacerlo así, vamos año tras año. Estar atrapados a un vínculo extenso que tenga que ver con la no creencia o no convencimiento, sino que vamos revalidándonos todo el tiempo".

En el mismo sentido, Napoleón indicó qué tendría que pasar para que decidiera dar un paso al costado: "Nadie está por encima de River. Ninguno. Pero estoy seguro de que por lo menos quien les habla, el deseo, las energías, las ganas y el empeño que le ponga a mi profesión y la pasión con la que encaro cada día va a ser el compromiso que voy a tener con el club hasta el día que me vaya. El día que sepa que no tengo esas mismas energías, esa misma pasión para afrontar un entrenamiento, para enfrentar un partido, le estaré en acuerdo totalmente conmigo y mi interior diciendo ese día habrá llegado. Pero no lo siento. Por eso estoy acá. Por eso tengo deseo y contento y feliz desde la continuidad".