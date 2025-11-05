La condición innegociable que exigió Gustavo Costas para renovar su contrato con Racing en 2026

Luego de la propuesta pública que le hizo Diego Milito, Gustavo Costas sentó postura y le exigió un punto clave para continuar en el banco de Racing. Los detalles.

Luego de la dura eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, en Racing empezó a tomar protagonismo el futuro de Gustavo Costas. Claro, porque el contrato del DT con el club de Avellaneda vence a fin de año y todavía no había noticias sobre su renovación, aunque Diego Milito se encargó de despejar rápidamente las dudas y le ofreció seguir en el cargo.

“Estamos muy contentos con nuestro entrenador y le hemos ofrecido continuar un año más. No nos conformamos, pero estamos muy satisfechos”, afirmó el presidente en la previa al partido del pasado lunes ante Central Córdoba. Ante esta situación, el técnico agradeció en conferencia de prensa, pero a la vez a avisó que "ahora tenemos que poner la vara más alta”.

La exigencia de Gustavo Costas para renovar su contrato con Racing Según reveló Tomás Dávila, periodista que cubre el día de día de Racing en ESPN, el entrenador de 62 años ya tiene tomada la decisión de continuar en el cargo, al menos, por un año más. Sin embargo, el entrenador puso una condición innegociable que va más allá del aspecto económico de su nuevo contrato: el proyecto deportivo.

Diego Milito se refirió a los dichos de Costas acerca de los refuerzos que necesita Racing. Foto: Racing Club Costas le pidió a Milito un salto de calidad en el plantel de Racing para 2026. @RacingClub Es que Gustavo Costas considera que la Academia debe un dar un gran salto de calidad en su plantel si quiere pelear cosas importantes en 2026, por lo que le exigió a Milito que haga un importante esfuerzo en el próximo mercado de pases para traer refuerzos de jerarquía. Además, de la mano con ese punto clave, el DT también pidió expresamente que no le desarmen la estructura del equipo actual, así como sucedió en el pasado con la ida de Maxi Salas a River.