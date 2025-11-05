El sugestivo posteo de Edinson Cavani en medio de la incertidumbre por su presencia en el Superclásico

Edinson Cavani, que trabaja a contrarreloj para recuperarse de la lesión en el psoas, se expresó en sus redes sociales a días del choque con River en la Bombonera.

El reloj de arena para el inicio del Superclásico ya empezó a correr y nadie se lo quiere perder. Así como en River hacen lo imposible para recuperar a dos pilares como Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, Boca trabaja a contrarreloj en el regreso a las canchas de Edinson Cavani, que ya dejó en claro que quiere estar sí o sí el próximo domingo desde las 16:30 en la Bombonera.

El Matador no juega hace más de 50 días por una lesión en el psoas derecho que lo complicó muchísimo más de lo pensado: cuando parecía que estaba para volver (incluso fue al banco en la victoria 5-0 ante Newell's del 5 de octubre, aunque no ingresó), se resintió esa misma semana y, después de eso, nunca pudo entrenarse a la par del grupo.

El sugestivo posteo de Edinson Cavani a días del Superclásico Este martes, el Xeneize regresó a los entrenamientos y el delantero uruguayo volvió a estar diferenciado. Sin embargo, horas después publicó un sugestivo posteo a su cuenta de Instagram que no pasó desapercibido entre los hinchas, donde dejó en claro que su gran deseo es decir presente en el Súper.

La publicación de Edinson Cavani en Instagram a días del Superclásico en la Bombonera. La publicación de Edinson Cavani en Instagram a días del Superclásico en la Bombonera. "Trato de cambiar todo el tiempo, pero es tan difícil pelear contra mí, y es que te juro y no te miento, que siempre lo intento pero no tiene fin", arranca la canción Fútbol y Rock, el tema que eligió Cavani para acompañar un book personal de fotos de la práctica en Ezeiza. "El fútbol de los domingos y la alegría de gritar un gol", dice una parte del tema, una frase que refleja las ganas de estar ante River.