Terminó quinto en el Balón de Oro 2025 y lo vivió con dolor: "Fue una decepción en lo personal"

Un futbolista que quedó dentro del top 5 en el Balón de Oro 2025, lanzó una cruda confesión sobre la posición en la que terminó en las votaciones.

El Balón de Oro 2025 dejó muchas polémicas por los ganadores de los diversos trofeos individuales que otorga la revista France Football. El galardón que todo futbolista desea ganar se lo llevó Ousmane Dembelé, quien completó una excelsa temporada en el PSG y venció en las votaciones a Lamine Yamal, la gran figura del Barcelona y quien terminó segundo.

Otro de los futbolistas que hizo méritos para quedarse con el codiciado galardón fue Raphinha. El extremo brasileño del conjunto español fue una de las grandes figuras a nivel mundial y en tan solo 56 partidos convirtió 34 tantos y brindó 26 asistencias, números que demostraron su gran nivel durante toda la temporada 24-25. En total, sumó 60 contribuciones directas de gol, más que cualquier otro jugador en las cinco grandes ligas de Europa y además ganó La Liga española, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

El dolor de Raphinha por quedar en el quinto puesto en el Balón de Oro Sin embargo, eso solamente le alcanzó para quedar en el quinto puesto por detrás de Vitinha (PSG) y Mohamed Salah (Liverpool). Ante ello, el pasado martes por la noche, el futbolista de la Selección de Brasil expresó, en una entrevista con un medio brasileño, su frustración por no ganar el Balón de Oro 2025.

“Fue una decepción personal. Cuando te entregas tanto, trabajas cada día y sientes que tuviste una temporada increíble, naturalmente esperas estar entre los mejores. Terminar quinto fue un honor, por supuesto, pero mis expectativas eran más altas”, sentenció en una entrevista con GQ. Y agregó: “Fue muy especial lograr actuaciones consistentes, goles importantes y reconocimientos individuales”.