El mensaje de Sebastián Villa en la previa de la final: "Vamos a dejar la vida"

El colombiano, de un paso espectacular por el azul, se ilusiona con conseguir un título con el club que le abrió las puertas en un momento personal muy difícil. Villa sentenció al respecto, en declaraciones a las cuentas oficiales de la Copa Argentina: "Estaba en un momento muy difícil de mi carrera, estaba en Bulgaria, hablé con mi representante y salió la posibilidad con Daniel Vila. Estoy super agradecido por la oportunidad que me dio de venir a su club. Fue un acierto muy grande para mi, para mi familia, para las personas que me rodean".

Por otro lado, el delantero colombiano ex Boca Juniors destacó su momento en la Lepra y contó: "Creo que todos los jugadores cuando van a los clubes sueñan con hacer las cosas bien desde el principio, yo vine muy enfocado y, gloria a Dios, se están dando las cosas. Venimos haciendo una campaña muy importante para la institución y estamos a un paso de hacer historia".

Finalmente, le dejó un mensaje al hincha, a quien le agradeció por el apoyo y le dejó una promesa para esta noche: "Muy contento con el apoyo del hincha desde el momento en el que llegué a Mendoza, me han acogido de la mejor manera y muy contento de estar en una institución. Vamos a dejar la vida como siempre lo hemos hecho. Esperamos cumplir el objetivo que todos tenemos, la ilusión que todos tenemos de conseguir el título".