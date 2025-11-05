El bombazo que podría meter Marcelo Gallardo en la formación de River para enfrentar a Boca

Marcelo Gallardo comienza a definir el once que saldrá este domingo en la Bombonera para disputar el Superclásico y el DT podría meter una sorpresa.

El River de Marcelo Gallardo atraviesa un presente más que complejo. Luego de las durísimas eliminaciones en la Copa Libertadores y Copa Argentina, el elenco de Núñez volvió a perder en el Monumental (0-1 frente a Gimnasia en un partido con muchas polémicas) y los hinchas no perdonaron a los futbolistas por el flojo desempeño mostrado en los últimos compromisos.

Ahora, este domingo a partir de las 16:30, el Millonario jugará uno de los partidos más importantes del año como es el Superclásico frente a Boca en la Bombonera. Este encuentro será crucial para los dirigidos por Napoleón, ya que buscarán dar vuelta la página, sumar tres puntos vitales, asegurar su clasificación a los octavos del Clausura y amargarle la fiesta a todo el pueblo Xeneize.

El bombazo que podría meter Gallardo en la formación de River para enfrentar a Boca De cara al partido en Brandsen 805, Marcelo Gallardo ya comenzó a preparar el once que saldrá a la cancha y a la espera de poder contar con algunos de sus futbolistas tocados como Sebastián Driussi o Gonzalo Montiel, podría meter un bombazo en la formación al utilizar la línea de cinco.

Marcelo Gallardo Gallardo podría optar por la línea de cinco en el Superclásico. Fotobaires Una de las variables que definirá el dibujo táctico de River será la recuperación total del Gordo. En caso de que el delantero se encuentre al 100% compartirá la dupla de ataque junto a Maxi Salas, pero por el momento esa posibilidad corre de atrás y el ex Racing sería el único delantero en La Boca. Ante ello, el Muñeco evalua jugar con Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero (los dos titulares habituales) y mover a Juan Carlos Portillo a la zaga central para que Enzo Pérez vuelva a ser el cinco titular.

La alternativa, si se opta por una defensa de cinco jugadores, sería el ingreso de Paulo Díaz en lugar del lesionado Facundo Colidio. El chileno puede desempeñarse en cualquier puesto de la zaga y ya ha mostrado un buen rendimiento con este sistema. Sin embargo, en ese caso, Enzo Pérez debería competir por un lugar en el mediocampo, ya sea con Portillo o con Kevin Castaño.