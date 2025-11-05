La histórica racha que podría igualar River si gana el Superclásico en la Bombonera

En caso de que el River de Gallardo se lleve los tres puntos de Brandsen 805, igualará una histórica racha que el club consiguió hace 50 años.

Este domingo 9 de noviembre a partir de las 16:30 se disputará una nueva edición del Superclásico entre Boca y River en la Bombonera. Este partido, que ya de por sí siempre es especial para ambos, tendrá el condimento adicional de la pelea por el segundo lugar en la tabla anual, que define a un clasificado a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Los de la Ribera buscarán mantener su buen presente (ganaron 6 y empataron 2 de los últimos 10) y sumar de a tres para asegurarse su clasificación a la Copa, mientras que el Millonario buscará dejar atrás la terrible racha de resultados adversos (7 derrotas en los últimos 10 partidos, más un empate que fue eliminación ante Independiente Rivadavia) y mantenerse con vida para meterse en el máximo certamen continental a través de la tabla de la temporada.

Más allá de que cualquier jugador e hincha desea ganarle el partido a su máximo rival de toda la vida, si el equipo comandado por Marcelo Gallardo se impone en Brandsen 805, esos tres puntos podrían significar un hecho histórico para el club: igualará su mejor racha de victorias consecutivas en la Bombonera, que es de tres triunfos al hilo.

River Formación River llega al Superclásico sin margen de error. Fotobaires La racha histórica que River puede igualar si gana el Superclásico en la Bombonera La última vez que esto se dio fue durante 1975 y 1976. En aquel momento, el equipo comandado por Ángel Labruna se impuso por 2-1 en el Metropolitano 75, repitió el mismo resultado en el Nacional de ese año y luego volvió a imponerse por 1-0 en el Metropolitano 76. Además, esa racha se extendió con dos partidos más sin conocer la derrota en la Bombonera hasta 1977.

Ahora, casi medio siglo después, River tiene la oportunidad de repetir la historia ante un Boca que viene entonado y que saldrá a buscar los tres puntos y la clasificación a la Libertadores. En los últimos dos compromisos disputados en La Boca, el Millonario se llevó los tres puntos, pero en contextos totalmente distintos.

Los últimos dos triunfos de River en la Bombonera El primero fue en la Copa de la Liga 2023. Aquel día, con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz, el equipo de Martín Demichelis se impuso por 2-0 ante un Boca totalmente alternativo, que priorizó la revancha de las semifinales ante el Palmeiras, fase en la que logró avanzar, pero luego perdería la final con Fluminense. Luego, por la Liga Profesional 2024, el elenco de Núñez ganó por la mínima con un tanto de Manuel Lanzini, pero en esta ocasión fue la visita quien optó por poner un equipo suplente, ya que a los tres días jugaba el partido de vuelta frente a Colo Colo por los cuartos de la Libertadores, de la que salió victorioso y más tarde caería en las semis con el Atlético Mineiro de Gaby Milito.