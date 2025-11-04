Atento, Boca: el Inter Miami de Messi quiere a dos futbolistas del club para 2026

Mientras Boca Juniors se concentra en el Superclásico ante River Plate en la Bombonera, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme empieza a seguir con atención los movimientos del mercado que se viene. Entre los clubes interesados en jugadores del Xeneize aparece Inter Miami , el equipo de Lionel Messi, que ya comenzó a planificar su plantel para la temporada 2026 de la Major League Soccer ( MLS ).

El conjunto estadounidense tendría en carpeta a Lautaro Di Lollo , defensor central, y a Milton Delgado , mediocampista, según la información revelada por Bolavip. Ambos futbolistas fueron formados en las inferiores de Boca y el defensor se consolidó como titular durante el torneo Clausura, mientras que el miedocampista recuperó terreno en el once de Úbeda tras un gran Mundial Sub 20, antes del cual ya se había destacado en el equipo de Gago durante el Apertura.

Javier Mascherano , DT de Inter Miami , conoce bien a Di Lollo por su paso como técnico de la Selección argentina Sub 20, y considera que podría ser una solución para una defensa que no ha rendido al nivel esperado en la MLS.

En el caso de Delgado , el interés proviene directamente de la dirigencia del club. La intención es que el juvenil argentino pueda ocupar el lugar de Sergio Busquets, quien anunció su retiro al final de la temporada. La idea del equipo de Florida es incorporar a un mediocampista joven, técnico y con proyección internacional.

Sin embargo, ninguno de los casos parece sencillo. Lautaro Di Lollo renovó su contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2029, mientras que Milton Delgado lo hizo hasta fines de 2028.

Milton Delgado, una de las joyas de Boca que Inter Miami sigue de cerca para reforzar su mediocampo en 2026.

Ambos cuentan con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, cifra que podría complicar las aspiraciones de Inter Miami, que nunca realizó una compra de esa magnitud. Su inversión récord hasta ahora fue la de Rodrigo De Paul, por 12 millones de dólares.

Los jugadores que dejarían Boca en diciembre

Además de las posibles salidas al exterior, Boca ya planifica una importante reestructuración para el cierre de 2025. Entre los que no seguirán figuran Frank Fabra y Cristian Lema, cuyos contratos vencen el 31 de diciembre y no serán renovados.

Javier García también debe definir su futuro, ya que quedará libre, mientras que Ignacio Miramón regresará al Lille de Francia, luego de que Boca decidiera no hacer uso de la opción de compra por su pase.