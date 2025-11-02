El drama de Lucas Blondel: lleva seis meses sin jugar y su futuro en Boca es una incógnita
Lucas Blondel fue nuevamente marginado por Claudio Úbeda. Su continuidad en el Xeneize parece estar sentenciada, pese a tener contrato hasta 2027.
Claudio Úbeda encara un partido clave ante Estudiantes de La Plata, como visitante, donde Boca Juniors necesita ganar sí o sí para seguir soñando con un lugar en la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, mientras el plantel se enfoca en el desafío, la situación de Lucas Blondel se agrava día a día.
El lateral derecho, de 29 años, lleva casi seis meses sin jugar y volvió a quedar fuera de la lista de convocados. La última vez que vistió la camiseta azul y oro fue el 19 de mayo, en el duelo ante Independiente, donde disputó los 90 minutos.
Te Podría Interesar
A pesar de haber solicitado varias veces permiso para sumar minutos en la Reserva, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda no lo tuvo más en cuenta. La decisión fue tajante y lo dejó sin ritmo competitivo.
En el mercado de mitad de año, Boca frenó su salida cuando Corinthians mostró interés en incorporarlo. Sin embargo, el panorama no cambió y todo indica que no volverá a jugar en lo que resta de 2025, pese a tener contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.
Lucas Blondel, sin minutos y con futuro incierto
Esta inactividad también afectó su presencia internacional. Blondel perdió terreno en la Selección de Suiza, donde no volvió a ser convocado y corre riesgo de quedarse fuera del Mundial 2026, si los dirigidos por Murat Yakin logran la clasificación.
Todo parece indicar que el defensor buscará una salida a fin de año, en busca de continuidad y minutos que hoy en Boca parecen imposibles.
Los números de Blondel en 2025
Durante la temporada 2025, Lucas Blondel disputó 12 partidos con Boca y 4 con la Selección de Suiza. En total, sumó 932 minutos en cancha, dio dos asistencias, recibió una tarjeta amarilla y no marcó goles.