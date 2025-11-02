El drama de Lucas Blondel: lleva seis meses sin jugar y su futuro en Boca es una incógnita

Lucas Blondel fue nuevamente marginado por Claudio Úbeda. Su continuidad en el Xeneize parece estar sentenciada, pese a tener contrato hasta 2027.

Lucas Blondel se quedó afuera una vez más de la convocatoria de Boca.

Claudio Úbeda encara un partido clave ante Estudiantes de La Plata, como visitante, donde Boca Juniors necesita ganar sí o sí para seguir soñando con un lugar en la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, mientras el plantel se enfoca en el desafío, la situación de Lucas Blondel se agrava día a día.

El lateral derecho, de 29 años, lleva casi seis meses sin jugar y volvió a quedar fuera de la lista de convocados. La última vez que vistió la camiseta azul y oro fue el 19 de mayo, en el duelo ante Independiente, donde disputó los 90 minutos.

En el mercado de mitad de año, Boca frenó su salida cuando Corinthians mostró interés en incorporarlo. Sin embargo, el panorama no cambió y todo indica que no volverá a jugar en lo que resta de 2025, pese a tener contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Lucas Blondel El futuro de Lucas Blondel en Boca parece estar sentenciado. @lucasblondel17 Lucas Blondel, sin minutos y con futuro incierto Esta inactividad también afectó su presencia internacional. Blondel perdió terreno en la Selección de Suiza, donde no volvió a ser convocado y corre riesgo de quedarse fuera del Mundial 2026, si los dirigidos por Murat Yakin logran la clasificación.