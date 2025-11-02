Presenta:

Deportes

|

Lucas Blondel

El drama de Lucas Blondel: lleva seis meses sin jugar y su futuro en Boca es una incógnita

Lucas Blondel fue nuevamente marginado por Claudio Úbeda. Su continuidad en el Xeneize parece estar sentenciada, pese a tener contrato hasta 2027.

MDZ Deportes

Lucas Blondel&nbsp;se quedó afuera una vez más de la convocatoria de Boca.

Lucas Blondel se quedó afuera una vez más de la convocatoria de Boca.

Instagram @lucasblondel17

Claudio Úbeda encara un partido clave ante Estudiantes de La Plata, como visitante, donde Boca Juniors necesita ganar sí o sí para seguir soñando con un lugar en la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, mientras el plantel se enfoca en el desafío, la situación de Lucas Blondel se agrava día a día.

El lateral derecho, de 29 años, lleva casi seis meses sin jugar y volvió a quedar fuera de la lista de convocados. La última vez que vistió la camiseta azul y oro fue el 19 de mayo, en el duelo ante Independiente, donde disputó los 90 minutos.

Te Podría Interesar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1984643693698064481&partner=&hide_thread=false

A pesar de haber solicitado varias veces permiso para sumar minutos en la Reserva, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda no lo tuvo más en cuenta. La decisión fue tajante y lo dejó sin ritmo competitivo.

En el mercado de mitad de año, Boca frenó su salida cuando Corinthians mostró interés en incorporarlo. Sin embargo, el panorama no cambió y todo indica que no volverá a jugar en lo que resta de 2025, pese a tener contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Lucas Blondel
El futuro de Lucas Blondel en Boca parece estar sentenciado.&nbsp;

El futuro de Lucas Blondel en Boca parece estar sentenciado.

Lucas Blondel, sin minutos y con futuro incierto

Esta inactividad también afectó su presencia internacional. Blondel perdió terreno en la Selección de Suiza, donde no volvió a ser convocado y corre riesgo de quedarse fuera del Mundial 2026, si los dirigidos por Murat Yakin logran la clasificación.

Todo parece indicar que el defensor buscará una salida a fin de año, en busca de continuidad y minutos que hoy en Boca parecen imposibles.

Los números de Blondel en 2025

Durante la temporada 2025, Lucas Blondel disputó 12 partidos con Boca y 4 con la Selección de Suiza. En total, sumó 932 minutos en cancha, dio dos asistencias, recibió una tarjeta amarilla y no marcó goles.

Archivado en

Notas Relacionadas