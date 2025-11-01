La sorpresa de Claudio Úbeda en la lista de convocados de Boca para visitar a Estudiantes.

Claudio Úbeda dio a conocer la lista de convocados para el partido frente al Pincha y hubo una sorpresa con un futbolista que no era citado hace 11 partidos.

Boca tendrá una prueba de fuego en su visita a Estudiantes de La Plata. El equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará volver a sumar de a tres luego de la victoria ante Barracas, ante un Pincha que llega entonado tras adueñarse del clásico de La Plata.

Además, el cuadro de la Ribera quiere seguir manteniendo la segunda posición en la Tabla Anual (se está clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026) y también quiere llegar de la mejor manera posible al Superclásico frente a River del próximo domingo 9 de noviembre en la Bombonera.

Los convocados de Boca para visitar a Estudiantes con una sorpresa inesperada De cara al duelo frente al León, Úbeda dio a conocer la lista de convocados en Boca para el partido y entre los jugadores que integran la lista hay uno que llamó la atención y sorprendió a todos. Se trata de Ignacio Miramón, quien en diciembre vence su préstamo y no seguirá en el club, volvió a ser citado tras 11 partidos y estará entre las alternativas de Sifón.

Miramón en la Bombonera. Foto: NA Miramón fue convocado tras 11 partidos. Foto: NA Por su parte, las dos ausencias de peso son las de Edinson Cavani y Leandro Paredes. El Matador sigue sin poder recuperarse de su lesión en el psoas de su pierna derecha mientras que el campeón del mundo llegó a las cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir con una fecha de sanción.