Tras la goleada a Defensa y Justicia, Boca recibió una mala noticia de cara a la seguidilla final del semestre

Claudio Úbeda pierde a un destacado jugador en Boca y está en duda si llegará a jugar los últimos compromisos antes del parate de invierno.

Boca Juniors goleó 4-0 a Defensa y Justicia este jueves en Florencio Varela, estiró su invicto a 14 partidos (el séptimo más largo en la historia del club) y se aseguró la clasificación a los playoffs del Apertura con una fecha de anticipación. Esto le permite encarar los próximos compromisos con algo más de tranquilidad.

Sin embargo, la jornada de anoche no fue 100 por ciento positiva para el equipo de Claudio Úbeda, ya que en los instantes previos al comienzo del partido, durante la entrada en calor, debió ser desafectado a último momento Ander Herrera, quien iba a ser titular, por una nueva lesión.

Se confirmó el desgarro de Ander Herrera El momento en el que Ander Herrera se lesionó en la entrada en calor El español sintió un pinchazo en el abductor izquierdo y encendió todas las alarmas. Este viernes por la mañana se realizó los estudios correspondientes y los mismos confirmaron la peor noticia, ya que efectivamente sufrió un desgarro en la mencionada zona.

El cuadro de la Ribera aún no dio a conocer el parte médico oficial, por lo que no se sabe con exactitud el grado de la dolencia. Sin embargo, ya se lo puede ir descartando de mínima de los próximos dos partidos de Copa Libertadores contra Cruzeiro en Brasil y Barcelona de Guayaquil en Ecuador, así como de la última fecha de la fase regular del Apertura contra Central Córdoba en Santiago del Estero, y muy probablemente de los octavos de final.