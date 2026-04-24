Video: un hincha de Boca resultó herido al ceder un paravalanchas de la cancha de Defensa y Justicia

Durante el partido entre Defensa y Justicia y Boca Juniors , disputado en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela , se vivió un momento de tensión cuando un hincha del conjunto visitante resultó herido tras ceder un paravalanchas en la tribuna. El hecho ocurrió a los 30 minutos del primer tiempo y obligó a detener el juego durante varios minutos.

La situación fue advertida rápidamente por los jugadores dentro del campo y por el banco de suplentes de Boca , con Leandro Paredes encabezando el pedido de asistencia. Ante esto, el árbitro Andrés Gariano decidió frenar el encuentro para priorizar la atención médica del simpatizante afectado.

Video: un hincha de Boca resultó herido al ceder un paravalanchas

Video: un hincha de Boca resultó herido al ceder un paravalanchas

El hincha herido fue asistido en el lugar y luego retirado en camilla para una mejor evaluación. Según se informó, el incidente se produjo cuando un paravalanchas cedió, provocando la caída y lesiones en varios hinchas ubicados en ese sector.

Momento de tensión en la tribuna de Boca durante el partido ante Defensa y Justicia Momento de tensión en la tribuna de Boca durante el partido ante Defensa y Justicia

Video: TyC Sports

Incidentes en la tribuna de Boca

El episodio generó preocupación en todo el estadio y obligó a una pausa cercana a los cinco minutos, hasta que los servicios médicos lograron controlar la situación. Desde la tribuna visitante se reclamaba asistencia, lo que aceleró la decisión arbitral de detener las acciones.

Cedió un paravalanchas en la cancha de Defensa y Justicia Cedió un paravalanchas en la cancha de Defensa y Justicia

Video: Olé

Cuando parecía que el partido retomaba la normalidad, un nuevo foco de tensión surgió en el campo de juego: un hincha local invadió el terreno e hizo gestos provocativos hacia los simpatizantes de Boca. La rápida intervención de la seguridad evitó que el episodio pasara a mayores y el individuo fue retirado sin incidentes adicionales.

Boca goleó y se metió en los playoffs

En lo estrictamente deportivo, Boca logró imponerse con claridad por 4 a 0 frente a Defensa y Justicia en el duelo correspondiente a la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo visitante ya se encontraba en ventaja gracias a un gol de Milton Giménez cuando ocurrió el incidente en la tribuna.

Durante el segundo tiempo, el conjunto de la Ribera mostró pasajes de alto nivel futbolístico que terminaron de definir el encuentro.