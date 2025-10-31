La fuerte confesión de Agustín Rossi sobre su conflictiva salida de Boca en 2023: "Nadie sabía esto"

Agustín Rossi, figura del Flamengo finalista de la Libertadores, se fue libre de Boca y volvió a dar su versión de los hechos a través de un duro relato.

La clasificación de Flamengo a la final de la Copa Libertadores se dio, en gran parte, gracias a Agustín Rossi. El arquero argentino mostró un gran nivel a lo largo del certamen y viene de ser la figura de las reñidas series ante Racing y Estudiantes. Y claro, su nombre volvió a ser tema de debate en el mundo Boca.

En un momento en el que Agustín Marchesín no atraviesa su mejor presente en el arco del Xeneize y ya genera fuertes murmullos, la drástica salida de Rossi a comienzos de 2023 en uno de los temas que vuelve a estar sobre la mesa de los hinchas, que todavía se preguntan por qué el de los guantes se fue libre del club.

En ese contexto, el propio arquero del Mengao, una de las palabras más buscadas del momento -no solo por ser figura del Flamengo finalista, sino que también por los rumores que lo vinculan con la Selección de Brasil-, volvió a referirse a su difícil ida de Boca y no se guardó nada.

La versión de Agustín Rossi tras su desprolija salida de Boca en 2023 "Dentro de todo lo que hice, siempre mi intención fue quedarme. Obviamente que, no en los momentos de renovación sino un año antes, habíamos tenido algunas charlas, pero después no se terminó dando", lamentó en diálogo con F10, programa de ESPN.

Rossi se terminó yendo por la puerta de atrás del Xeneize luego de agotar todas las instancias y nunca llegar a un acuerdo por su renovación. Hubo versiones cruzadas entre lo que decía la dirigencia y lo que argumentaban desde el entorno del jugador, por lo que su salida terminó siendo muy desprolija.