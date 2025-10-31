Los medios chilenos explotaron tras la clasificación de Lanús a la final de la Copa Sudamericana: "Roban el sueño de la U"

Los principales portales de Chile mostraron su indignación por los polémicos fallos arbitrales que decantaron en la eliminación del equipo trasandino ante Lanús.

Los medios de Chile catalogaron de "robo" la clasificación de Lanús ante la U.

Luego de la histórica clasificación de Lanús a la final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Universidad de Chile, los medios trasandinos se unieron en el discurso de victimizar al equipo de su país y catalogaron que el partido en la Fortaleza fue un "robo".

Con la serie igualada tras el 2-2 en Santiago, el Granate se hizo fuerte en su casa y ganó 1-0 con un gol de Rodrigo Castillo. Sin embargo, la jugada que sentenció el único grito de la noche se gestó luego de que Eduardo Salvio cortara con la mano un ataque de la U, algo que no fue advertido por el juez principal Alexis Herrera y, sorpresivamente, tampoco ameritó el llamado del VAR. Además, en el primer tiempo también hubo un tremendo planchazo de Agustín Cardozo contra Javier Altamirano que fue castigado con amarilla y también generó mucha polémica.

Los medios de Chile apuntaron fuerte contra el arbitraje tras la eliminación de la U en la semi ante Lanús En ese contexto, los principales portales de Chile apuntaron fuerte contra la terna arbitral que impartió justicia en la picante semifinal. "Roban el sueño de U. de Chile en Copa Sudamericana: el árbitro es figura en el polémico gol de Lanús", sentenció Red Gol en su sitio oficial.

Red Gol apuntó contra el arbitraje de Lanús-U. de Chile tras la clasificación del Granate a la final. "Fin al sueño azul: polémico gol de Lanús apagó ilusión de un segundo título de la U", subrayó Bio Bio, otro de los medios más importantes del país trasandino. A su vez, La Tercera tituló: "Con una enorme polémica y pelea final: el juez Herrera y Lanús destruyen el sueño de la U de llegar a la final de la Sudamericana".

El título de Bio Bio tras la eliminación de U. de Chile ante Lanús. La fuerte crítica de un histórico de la U. de Chile tras la eliminación del elenco trasandino Por otra parte, voces relevantes vinculadas a la U. de Chile también se pronunciaron contra el arbitraje. Al menos fue el caso Johnny Herrera, el arquero campeón de la Copa Sudamericana 2011 con los Azules, que no tuvo piedad con el juez Herrera y fue muy duro con la Conmebol.