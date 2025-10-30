¡Lanús eliminó a Universidad de Chile y se metió en la final de la Copa Sudamericana!

Lanús le ganó como local por 1-0 a Universidad de Chile y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025, en el partido disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la revancha de las semifinales.

El único tanto de la noche fue convertido por el delantero Rodrigo Castillo, a los 16 minutos del complemento. En el partido de ida, disputado en Chile, habían terminado 2-2.

Así, el Granate clasificó a la final del certamen sudamericano por tercera vez en su historia, habiendo sido campeón en la edición de 2013 y subcampeón en 2020.

El gol de Rodrigo Castillo para el 1-0 de Lanús ante la U. de Chile por la semifinal de vuelta de la Sudamericana.

La primera jugada clara del partido terminó con un gol anulado, a los 11 minutos, cuando el volante Marcelino Moreno picó a la espalda de la defensa, quedó mano a mano y definió al gol, aunque estaba en fuera de juego.

En 29 minutos, Rodrigo Castillo recibió sobre el costado derecho, enganchó para la zurda y sacó un remate bajo al primer palo, que fue desviado al córner por un defensor.

La primera llegada del complemento fue de Lanús, a los dos minutos, cuando una buena jugada colectiva entre Marcelino Moreno y Ramiro Carrera terminó con un taco del exjugador de Atlético Tucumán para permitir el remate lejano de Eduardo Salvio, que fue desviado hacia un costado por el arquero Gabriel Castellón.

En siete minutos del segundo tiempo, un centro bajo desde la derecha cruzaba toda el área y, ante una floja salida del arquero Nahuel Losada, era empujado al gol por el defensor Felipe Salomoni, aunque el tanto fue invalidado por un fuera de juego previo, del delantero Lucas Di Yorio.

El único gol de la noche llegó a los 16 minutos, luego de una mano de Salvio que el árbitro decidió ignorar. Una gran jugada individual de Marcelino Moreno terminó en un centro buscapié para el delantero Rodrigo Castillo, libre en el borde del área, quien gambeteó al arquero rival y convirtió.

A los 39 minutos llegó la Universidad de Chile, con una combinación en el borde del área que culminó en un remate lejano del extremo Javier Altamirano, el cual salió a media altura y se fue ancho.

En el tercer minuto de descuento, el delantero Walter Bou dejó libre al lateral Armando Méndez, que quiso rematar fuerte de primera pero desvió su disparo.

